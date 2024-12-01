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影／父子爭吵 父砸兒子向老闆借的轎車洩憤 警將通知到案
台中一對父子爭吵後，父親昨天在台中市沙鹿區拿棒球砸兒子向老板借用、停路邊轎車洩憤，街頭砸車過程被路人錄影PO網，稱「球棒隊街頭打擊練習」，清水警方今天表示，已查出砸車男子身分，將通知到案偵辦。
台中市清水警分局表示，昨天中午1時42分許，在台中市沙鹿區光明街發生砸車案，清水分局未接獲報案情事，經警方循線訪查現場目擊者為李姓父子的共同朋友，據了解，李男與其父親在案發地點爭吵，李男騎機車離去，李父持球棒砸車後開車離去。
經查該車車主是李男向老闆借用，警方已掌握李父身分，積極通知雙方到案說明釐清案情，全案依法偵辦。
警方呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，對不法分子都將積極查緝到案依法究辦，以維護市民安全。
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