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高捷車上抽菸男乘客被請下車 畫面曝光她意外成亮點

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高捷列車上不能抽菸，一名男子日前坐在列車上吞雲吐霧的離譜行為被民眾拍下PO網，網友批沒水準，畫面前方一名疑身穿修女裝的豐滿女子意外成亮點；捷警隊指出，男子違反菸害防制法及大眾捷運法，將依法開罰2000元至1萬罰鍰。

有網友在Threads貼文並附照指出， 搭高雄捷運的時候，看到有人抽菸，還把煙頭丟在地板上，看了很無言；有網友回應直批抽菸的男乘客「沒水準的人」、「只要我不尷尬，尷尬的就是別人…」。

由於畫面前方的列車站了一名疑似身穿修女裝的豐滿女子，手指塗滿亮麗美甲造型，讓不少網友歪樓指「只有我在乎修女？」、「旁邊這位修女也太英挺了吧」、「真的沒人注意修女的衣服嗎」。

高雄捷警隊指出，當時接獲乘客通報，但抵達現場後，抽菸男子已離去；高捷指出，昨天下午4時50分許接獲旅客通知，在紅線R11高雄車站到R12後驛站上行站間有旅客於車廂內抽菸，行控中心隨即通知站長與保全，上車了解狀況。

高捷表示，當時先請抽菸男子下車，後發現該名旅客疑精神狀態不佳，經勸導後留下相關資料，先抽菸男子先行離開。依照菸害防治法，於不得吸菸之場所吸菸者，處2000元至1萬元罰鍰，後續將依照菸害防制法，進行通報舉發。

捷警隊指出，抽菸男子另涉「大眾捷運法」第50條大眾捷運系統禁菸區內吸菸的規定，可處1500元至7500元，將依菸害防制法規定，裁處2千元至1萬元罰款。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

高捷列車上不能抽菸，一名男子日前坐在列車上吞雲吐霧的離譜行為被民眾拍下PO網（紅圈處），畫面前方一名疑身穿修女裝的豐滿女子意外成亮點。圖／取自Threads
高捷列車上不能抽菸，一名男子日前坐在列車上吞雲吐霧的離譜行為被民眾拍下PO網（紅圈處），畫面前方一名疑身穿修女裝的豐滿女子意外成亮點。圖／取自Threads

抽菸 高雄捷運

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