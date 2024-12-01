影／板橋小黃猛撞左轉車失控直衝路旁 待轉區騎士衰遭波及

新北市24歲陳男今天凌晨開車行經板橋區文化路欲左轉時，對向由46歲陳男駕駛的直行計程車煞車不及直接撞上，計程車隨後失控衝向路旁機車待轉區，再撞上正在停等的蔡姓騎士。陳男及蔡男均多處擦挫傷，所幸送醫後無大礙，肇責歸屬仍待釐清。

據了解，24歲陳姓男子今天凌晨12時許駕駛1輛休旅車，行經板橋區文化路二段欲左轉182巷時，對向車道1輛直行的計程車疑車速過快見狀煞車不及，猛撞黑色轎車右前車頭，巨大撞擊力導致休旅車被撞到路旁開上人行道。計程車也失控衝向一旁機車待轉區，撞上正在停等的45歲蔡姓騎士。