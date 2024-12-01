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台南市廟會活動爆衝突 兩組轎班因擦撞大打出手

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南東區仁和路昨天有場廟會繞境活動，兩組轎班於下午1點30分停等紅綠燈時因擦撞引發衝突，兩派人馬大打出手，造成19歲男子多處擦挫傷，警方到場時已無打架糾紛情事，傷者已提起傷害告訴全案將依刑法傷害罪嫌及違反社會秩序法偵辦。

據了解，昨天這場廟會活動最初有名男機車騎士誤闖另一轎班陣頭，他不滿被人辱罵後再找同行轎班人員助陣，雙方一言不合，在台南市東區仁路上大打出手，混亂中並造成李姓（19歲）男轎班成員全身多處擦挫傷。

台南市警一分局說，員警第一時間到場時已無打架糾紛情事，同時維持現場秩序，傷者已提起傷害告訴，此衝突為已違反社會秩序，目前積極循線調查相關人等到案說明，將依刑法傷害罪嫌及違反社會秩序法偵辦。

台南市東區仁和路昨天有場廟會繞境活動，兩組轎班因擦撞引發衝突，兩派人馬大打出手。圖／翻攝自社會事新聞影音臉書社群
台南市東區仁和路昨天有場廟會繞境活動，兩組轎班因擦撞引發衝突，兩派人馬大打出手。圖／翻攝自社會事新聞影音臉書社群
台南市東區仁和路昨天有場廟會繞境活動，兩組轎班因擦撞引發衝突，兩派人馬大打出手。圖／翻攝自社會事新聞影音臉書社群
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傷害罪 台南 東區

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