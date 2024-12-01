新北男未等燈號鬼切左轉 對向車反應不及猛撞車頭全爛

新北市60歲鄭男昨天凌晨駕駛箱型車行經板橋區縣民大道左轉南雅南路時，未等左轉燈號亮起就直接左轉，對向32歲劉男駕駛的轎車煞車不及撞上，巨大的撞擊力導致劉男車頭全毀，鄭男箱型車右前側也毀損，所幸雙方均只受輕傷，肇責歸屬待釐清。

從監視器畫面發現，當時有1輛白色轎車停在路口準備左轉，60歲鄭男駕駛箱型車行經該路口欲左轉時，卻未依規定等待左轉燈號亮起，就直接從白色轎車右後方超車直接左轉。此時對向1輛由32歲劉男駕駛的轎車，沿縣民大道一段直行往台北方向行駛，見鄭男箱型車突然左轉，劉男煞車不及直接撞上箱型車右前側。因撞擊力道猛烈，劉男車頭當場變形爛毀，鄭男的箱型車右側毀損，2輛車的零件散落一地。