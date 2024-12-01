銀行開門 台中七旬婦急匯280萬 一句「裝潢費」警阻詐
台中市七旬吳姓婦人近日在銀行一開門，即向行員辦理臨櫃匯款280萬元，行員關懷時，還稱是「裝潢費用」，不過因無法清楚說明，行員聯絡警方到場，才知吳婦中了歹徒投資詐騙的陷阱，趕緊勸阻，保住老本。
吳姓婦人（73歲）在上月22日清早在北屯區一間銀行開門時，即臨櫃向行員表示，要辦理280萬元匯款，當行員關懷提問時，婦人僅聲稱是用於裝潢費用，而且言詞反覆、神情緊張，行員覺得情況異常，懷疑該婦人可能正遭受詐騙，立即通知轄區派出所派員前往勸阻。
第五警分局文昌所警員林思妤、劉岳彰到場查處，吳婦才說，近期在臉書認識一名自稱在銀行擔任「國際理財分析師」的網友，該名網友宣稱，在一個投資軟體內投資美金，會有高獲利且穩賺不賠，還指導吳婦說，匯款前要先填好匯款資料再前往銀行櫃檯辦理。
該名網友也教吳婦，因銀行資金管控嚴格，行員都會例行詢問匯款原因，這時只要回答「裝潢用途」即可，警方一聽就知道是投資詐騙常用的話術，連忙提醒吳婦不要上當。
第五警分局長劉其賢呼籲，詐騙集團手法層出不窮，民眾在通訊軟體中接獲來路不明加好友訊息時要小心，尤其對方以高獲利、穩賺不賠等話術利誘投資時更要冷靜，可撥打165防詐騙諮詢及110報案專線查證，避免讓詐騙集團有機可趁。
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