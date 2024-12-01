快訊

迪化街宮廟清晨起火 男一度受困警消獲報急滅火

把握好天氣 周六冷氣團再襲轉濕冷

蔣中正日記／叛軍變烈士 揭當年投誠解放軍的悲慘命運

北市職業駕駛肇事率增多死亡車禍 專家：應建立駕駛調訓制度

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

北市15日發生一起公車追撞事故造成1人死亡，交大發現今年職業駕駛涉入A1事故高達21件，而11月發生8起A1事故有7起與職業駕駛相關，比去年增加，專家認為，應建立職業駕駛回訓、調訓制度。市長蔣萬安裁示，請交通局一個月內提出精進政策。交通局允諾並將數據發函中央評估計點制度是否應調整。

根據交通大隊統計，截至上月26日，今年A1事故較同期增加7件，死亡人數比去年增加9人，而其中與職業駕駛涉入就有21件，較去年增加11件。而11月也發生8件A1事故，其中7件事故都和職業駕駛有關，包含4件計程車交通事故以及月中公車追撞造成行人死亡都涵括在內。

交通局長謝銘鴻說，從數據分析今年職業駕駛涉入21件A1事故中就有14人為第一當事人，比例上並不低，可能需從駕照管理及計點制來重新檢討，交通局日前也發函將相關數據提供交通部參考評估，是否制度上應更嚴格。

專家認為，職業駕駛若登記在台北市，依照「地方制度法」可以有一些自己做法，當然這些駕駛也不容易，以開車為業將乘客安心送達目的地，交通局都有相關駕駛違規紀錄、肇事狀況等，可與工會合作適當讓駕駛調訓、回訓，更擴大表揚優良職業駕駛增加獎金等方向，達到效仿作用。

市長蔣萬安日前在道安會報上裁示，在中央還沒有恢復計點制前，在法規、手段、措施上應採「賞罰並行」制度，對於優秀職業駕駛把激勵誘因提高，同時也要有「棒子」對累積違規或嚴重肇事職業駕駛人應有一定懲處，請交通局一個月內提出精進政策做專案報告。

此外，先前市府有要求業者加裝ADAS系統，若3公尺內有人會發出提醒，避免大車迴轉時造成的內輪差容易造成視野死角。公運處表示，統計到10月底78%，年底預計可以達80%，盼能在明年第一季就能全面加裝完成。

交大發現今年職業駕駛涉入A1事故高達21件，而11月發生8起A1事故有7起與職業駕駛相關。記者李隆揆／翻攝
交大發現今年職業駕駛涉入A1事故高達21件，而11月發生8起A1事故有7起與職業駕駛相關。記者李隆揆／翻攝

交通事故 死亡 職業

延伸閱讀

缺工潮..蔣萬安友善動物恐口號？ 21處狗公園僅1人力維管

耶誕活動開跑 蔣萬安為9米主燈「心意樹」點燈

蔣萬安宣布北市全面停徵娛樂稅 市議員反問：要鼓勵哪些產業？

北市議會播映國有器官加強安維 葛特曼跨海拍片力挺

相關新聞

北市成功國宅16樓清晨火警 母倒臥廚房亡、兒吸入性嗆傷

台北市大安區成功國宅今天清晨4點多發生火警，北市消防局在16樓冒出濃煙住家，救出一對母子，54歲母親倒臥廚房已沒有生命徵...

高雄「大海開吃」會場見持刀客 男子辱罵員警吃官司

高雄市政府與漁會今天在前鎮漁港舉辦「大海開吃」活動，蘇姓男子因停車問題與義工發生口角，竟持魚刀在會場外遊蕩。他一見員警靠...

北市職業駕駛肇事率增多死亡車禍 專家：應建立駕駛調訓制度

北市15日發生一起公車追撞事故造成1人死亡，交大發現今年職業駕駛涉入A1事故高達21件，而11月發生8起A1事故有7起與...

迪化街宮廟清晨起火 男一度受困警消獲報急滅火

迪化街巷弄今早發生火警，警消於獲報半小時內將火勢撲滅，從起火宮廟中救出1名男子送醫，其意識清楚無生命危險，確切起火原因待...

影／母回家充手機？ 台中5歲女童獨留公園 熱心市民報警

台中市一名5歲女童在上月底時，因獨自一人在北區中正公園多時，引起其他家長關注，因女童已獨自一人約一個多小時，才報警處理，...

高雄男持刀、喃喃自語嚇壞計程車司機 遭逮捕移送雄檢

高雄市警方今天下午5時許獲報，九如一路上有男子持利器；警方到場發現，陳姓男子坐上計程車後因情緒不穩，持刀並喃喃自語，造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。