北市職業駕駛肇事率增多死亡車禍 專家：應建立駕駛調訓制度
北市15日發生一起公車追撞事故造成1人死亡，交大發現今年職業駕駛涉入A1事故高達21件，而11月發生8起A1事故有7起與職業駕駛相關，比去年增加，專家認為，應建立職業駕駛回訓、調訓制度。市長蔣萬安裁示，請交通局一個月內提出精進政策。交通局允諾並將數據發函中央評估計點制度是否應調整。
根據交通大隊統計，截至上月26日，今年A1事故較同期增加7件，死亡人數比去年增加9人，而其中與職業駕駛涉入就有21件，較去年增加11件。而11月也發生8件A1事故，其中7件事故都和職業駕駛有關，包含4件計程車交通事故以及月中公車追撞造成行人死亡都涵括在內。
交通局長謝銘鴻說，從數據分析今年職業駕駛涉入21件A1事故中就有14人為第一當事人，比例上並不低，可能需從駕照管理及計點制來重新檢討，交通局日前也發函將相關數據提供交通部參考評估，是否制度上應更嚴格。
專家認為，職業駕駛若登記在台北市，依照「地方制度法」可以有一些自己做法，當然這些駕駛也不容易，以開車為業將乘客安心送達目的地，交通局都有相關駕駛違規紀錄、肇事狀況等，可與工會合作適當讓駕駛調訓、回訓，更擴大表揚優良職業駕駛增加獎金等方向，達到效仿作用。
市長蔣萬安日前在道安會報上裁示，在中央還沒有恢復計點制前，在法規、手段、措施上應採「賞罰並行」制度，對於優秀職業駕駛把激勵誘因提高，同時也要有「棒子」對累積違規或嚴重肇事職業駕駛人應有一定懲處，請交通局一個月內提出精進政策做專案報告。
此外，先前市府有要求業者加裝ADAS系統，若3公尺內有人會發出提醒，避免大車迴轉時造成的內輪差容易造成視野死角。公運處表示，統計到10月底78%，年底預計可以達80%，盼能在明年第一季就能全面加裝完成。
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