台中輪椅男卡縫動彈不得 手機掉地難求救 幸有B計畫獲救
台中市黃姓男子不良於行，平時以電動輪椅代步，不過近日他外出時，輪椅卡在道路縫隙，進退兩難，拿出手機要求援時，手機又掉落地面，幸好黃還有「B計畫」，拿出備援用第二支手機報警，順利脫困。
第四警分局南屯所警員賴楷棟、蔡見成，上月22日巡邏時，接獲黃姓男子（25歲）報案，黃稱「卡在道路、動彈不得」，兩警前往南屯區大墩南路與三民西街口，發現黃男坐在電動輪椅上，車輪卡在道路與人行道的石階縫中，無法脫困，兩警趕緊協助移置。
經查，黃男行動不便，都以電動輪椅代步，當天準備返家，行經案發地點時，輪子卡在道路縫隙，第一時間想到撥打手機求助，但一時手滑，手機不慎掉在地上，所幸黃男平時都攜帶兩支手機，趕緊再拿出另支手機，成功報警。
第四警分局長陳祥麟說，為民服務乃是重點工作之一，發揮關懷疾苦、扶弱濟貧之精神，主動關懷民眾，秉持著為民服務的熱忱，讓愛心照亮每一個角落，共創溫馨城市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言