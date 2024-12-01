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台中輪椅男卡縫動彈不得 手機掉地難求救 幸有B計畫獲救

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子不良於行，平時以電動輪椅代步，不過近日他外出時，輪椅卡在道路縫隙，進退兩難，拿出手機要求援時，手機又掉落地面，幸好黃還有「B計畫」，拿出備援用第二支手機報警，順利脫困。

第四警分局南屯所警員賴楷棟、蔡見成，上月22日巡邏時，接獲黃姓男子（25歲）報案，黃稱「卡在道路、動彈不得」，兩警前往南屯區大墩南路與三民西街口，發現黃男坐在電動輪椅上，車輪卡在道路與人行道的石階縫中，無法脫困，兩警趕緊協助移置。

經查，黃男行動不便，都以電動輪椅代步，當天準備返家，行經案發地點時，輪子卡在道路縫隙，第一時間想到撥打手機求助，但一時手滑，手機不慎掉在地上，所幸黃男平時都攜帶兩支手機，趕緊再拿出另支手機，成功報警。

第四警分局長陳祥麟說，為民服務乃是重點工作之一，發揮關懷疾苦、扶弱濟貧之精神，主動關懷民眾，秉持著為民服務的熱忱，讓愛心照亮每一個角落，共創溫馨城市。

台中市黃姓男子以電動輪椅代步，上月底行經南屯區時卡在路中，警方到場協助。圖／第四警分局提供
台中市黃姓男子以電動輪椅代步，上月底行經南屯區時卡在路中，警方到場協助。圖／第四警分局提供
台中市黃姓男子以電動輪椅代步，上月底行經南屯區時卡在路中，警方到場協助。圖／第四警分局提供
台中市黃姓男子以電動輪椅代步，上月底行經南屯區時卡在路中，警方到場協助。圖／第四警分局提供

人行道 輪椅 電動

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