影／母回家充手機？ 台中5歲女童獨留公園 熱心市民報警

台中市一名5歲女童在上月底時，因獨自一人在北區中正公園多時，引起其他家長關注，因女童已獨自一人約一個多小時，才報警處理，女童透露，母親稱要返家「充手機」，警方透過寫有女童姓名的水壺，聯絡女童母親到場，也提醒相關獨留女童行為，恐有違反兒少法之虞。

第二警分局永興所在上月27日獲報，一名5歲女童在北區中正公園停留許久，疑似走失，警方獲報到場時，其他家長告知，已詢問女童，女童告知，母親要返家「充手機」，不過因已事隔一個多小時，仍不見女童母親返回，因為擔心女童安危，所以通知警方。

員警到場後，耐心與女童溝通，雖然她說出自己的名字，但因年幼尚未識字，無法提供更多資訊，不過其他熱心的家長提到，女童水壺有姓名貼，順利以女童姓名，聯絡到女童母親返回。

女童母親解釋，她是返回住處拿東西，讓女童先留在公園遊憩，不過警方提醒，提醒家長切勿讓年幼兒童單獨留在公共場合，恐有觸法之虞。

第二警分局表示，依照兒童及少年福利與權益保障法規定，6歲以下或需要特別看護的兒童，不得單獨留置或交由不適當人員照顧，違規者可依法處以3000元至1萬5000元罰鍰、接受4至50小時的親職教育輔導。