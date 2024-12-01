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假友人發LINE要借5萬 台南七旬婦人險被騙

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市中西區72歲許姓婦人，接到自稱股票證券營業員友人的LINE訊息，需要借款5萬元急用。許老太太到永華路某銀行臨櫃填寫匯款單，結果帳號持有人跟受款人不同，行員察覺有異報警處理，員警查出是她友人的LINE帳號遭盜用，順利保住她辛苦積蓄。

台南市警二分局中正派出所副所長鄭博文、警員林永謙，前天下午3點多接獲轄內永華路銀行行員通報，稱有婦人疑似遭到詐騙。員警到場後，許姓婦人自稱下午2點接到股票證券營業員友人LINE訊息，稱因網銀轉帳超出限額，要求她先借款5萬元，並匯款至指定帳戶，過幾天就會還她錢。

許老太太信以為真，就至永華路某銀行臨櫃辦理，幸好銀行行員發現匯款帳號持有人與她的營業員友人姓名不同，通報員警到場處理。員警到場請她以行動電話撥打營業員友人的電話，接通後才知道她友人的LINE帳號遭盜用，許婦非常感謝員警及銀行聯手替她保住辛苦錢，也趕緊請營業員友人告知親友帳號遭盜用，以避免遭到詐騙而造成財損。

分局長劉怡宗表示，詐騙集團盜用LINE帳號後，便開始群發LINE好友，以急用為由請求親友匯款，呼籲民眾應加強防護自己的LINE帳號安全，若接到親友傳LINE借錢或要求代購遊戲點數，千萬別急著義氣相挺，務必致電本人查證，有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案查詢。

台南市警二分局中正派出所副所長鄭博文（右），識破騙局即時阻詐，保住許姓老太太（左）5萬元。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局中正派出所副所長鄭博文（右），識破騙局即時阻詐，保住許姓老太太（左）5萬元。記者黃宣翰／翻攝
不法分子假冒許姓老太太的LINE後向她行騙。記者黃宣翰／翻攝
不法分子假冒許姓老太太的LINE後向她行騙。記者黃宣翰／翻攝

LINE 營業員 詐騙集團

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