高雄「大海開吃」會場見持刀客 男子辱罵員警吃官司

高雄市政府與漁會今天在前鎮漁港舉辦「大海開吃」活動，蘇姓男子因停車問題與義工發生口角，竟持魚刀在會場外遊蕩。他一見員警靠近，涉嫌辱罵員警，遭員警制伏，依妨害公務罪嫌移送法辦。

據了解，今天下午1時40分許，蘇姓男子（51歲）在前鎮漁港高雄市海洋局「大港開吃」會場外遊蕩，有民眾發現他疑因停車與會場義工發生不愉快，便拿著魚刀在附近徘徊，趕緊報警處理。