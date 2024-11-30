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高雄「大海開吃」會場見持刀客 男子辱罵員警吃官司

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市政府與漁會今天在前鎮漁港舉辦「大海開吃」活動，蘇姓男子因停車問題與義工發生口角，竟持魚刀在會場外遊蕩。他一見員警靠近，涉嫌辱罵員警，遭員警制伏，依妨害公務罪嫌移送法辦。

據了解，今天下午1時40分許，蘇姓男子（51歲）在前鎮漁港高雄市海洋局「大港開吃」會場外遊蕩，有民眾發現他疑因停車與會場義工發生不愉快，便拿著魚刀在附近徘徊，趕緊報警處理。

前鎮警分局巡邏警組找到蘇男，見他邊遊蕩、邊胡言亂語，但沒持刀械，可是他見到員警，往他的腳踏車方向走去，員警跟上盤查，發現他的腳踏車還放2把魚刀，員警查問緣由，蘇男不願配合盤查，卻對涉嫌辱罵員警，警方立即強制將他上銬，並查扣2把魚刀及磨刀器，依妨害公務罪及違反社會秩序維護法，移送高雄地檢署偵辦。

蘇姓男子（左）今天下午疑持刀械，在高雄市海洋局「大海開吃」活動會場外，辱罵員警被捕。記者林保光／翻攝
蘇姓男子（左）今天下午疑持刀械，在高雄市海洋局「大海開吃」活動會場外，辱罵員警被捕。記者林保光／翻攝

前鎮漁港 義工 高雄市

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