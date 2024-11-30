竹科自行車大盜出沒闖住家 關東橋所長追查找回20多輛

新竹市科學園區一帶近來出現自行車大盜，許多民眾自行車不翼而飛，引起警二分局關東橋派出所長王新弘關注。前天下午又有民眾報案稱停放車庫的自行車被偷，關東橋派出所警員立即出動，當場逮捕顧姓竊嫌，並在其住所搜出20多輛自行車。

王新弘表示，關東橋派出所28日下午2時許接獲報案，民眾稱車庫遭竊嫌侵入行竊，線上巡邏員警馬上趕赴現場，發現顧姓竊嫌正在民眾家中車庫偷竊自行車，立即將他逮捕。警方循線至顧嫌住所清查，發現大批來源不明自行車至少20輛以上，依法清查扣押擴大偵辦，全案依涉嫌竊盜罪移送新竹地方檢察署偵辦。

警方調查，顧嫌利用被害人住家大門未上鎖之際，侵入並鎖定自行車偷竊，由於警方查獲20多輛來歷不明自行車，目前已全數扣押並運載關東橋派出所保管。