基檢率檢警調廉訪視基隆、新北業者 查緝綠能蟑螂索賄

新北、基隆有多家綠能相關業者，基隆地檢署連續多日率同檢警調廉人員走訪綠能產業業者，建立聯繫窗口，加強偵辦業遭逢不肖人士趁機索賄或有威脅、恐嚇、暴力等，嚴查綠能蟑螂索賄等不法。

基隆地檢署今天表示，依照法務部及最高檢察署指示強化打擊妨害綠能產業發展犯罪，檢察長李嘉明指示專責主任檢察官黃聖實地訪視轄區內綠能產業業者，透過面對面談話，深入瞭解綠能產業發展過程中所遭遇困難，並建立即時通報機制。

基檢成立「打擊防害綠能產業發展犯罪聯繫平台」成員，檢察官率廉政署北部地區調查組、基隆市調查站、新北市調查處北海組及基隆市警察局等單位，接連訪視轄區內地熱業者，包含萬里仙境會館、地平洋資源開發、結元能源開發等，及太陽能業者台北聖城事業等業者。

檢警調廉目前已根據查訪所得過濾相關情資，若有發現涉及妨害綠能即時蒐證、保全證據，積極偵辦。