快訊

講電話嫌吵…冷血情侶連賞巴掌打死1歲女兒 今涉同招再虐死男嬰

輻射冷卻影響 今晚至明晨2縣市低溫恐跌破10度

涉創意私房不雅片…他持續約炮2少女拍私密片 色男下場出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

機車狂飆五楊高架南下 見紅斑馬逆向中壢交流道逃逸

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

民眾前晚近12點駕車行經國道1號五楊高架南下林口路段，驚見2男共乘機車違規行駛內側車道隨即報警，國道警察局第一公路警察大隊據報展開，在南下62.5公里處發現行蹤欲攔查，騎士見狀竟逆向中壢交流道匝道逃逸，將通知車主到案。

國道警方說明，本月28日深夜11點26分，接獲用路人報案，表示行駛於國道1號五楊高架南向40公里處林口路段，前方有輛普通重型機車違規行駛內側車道。

第一公路警察大隊接獲報案後，立刻派遣巡邏車前往攔查，巡邏車在南向62.5公里處發現這輛掛著白牌、違規行駛國道機車，騎士見紅斑馬立即逆向下中壢交流道環道入口匝道，國道警方基於其他用路人安全考量未實施攔查，該輛違規機車下匝道後逃逸。

國道警方表示已掌握機車車號，將調閱高公局CCTV畫面及道路監視器，通知車主與騎士到案說明，並視情節依公共危險罪函送法辦及危險駕車部分製單舉發，嚴正執法，杜絕此類違規行為。

警方呼籲用路人，勿騎乘機車上國道，避免危害自身及他人安全。若發現有機車違規行駛國道，應在保證自身安全的前提下，利用110或高速公路「1968警政報案」通報，確保國道行車秩序與安全。

民眾本月28日深夜近12點行經國道1號五楊高架南下路段，驚見2男共乘機車違規行駛於內側車道，國道警方據報展開攔查，騎士立刻逆向中壢交流道下匝道逃逸，國道警方已掌握車號通知車主到案說明。圖／翻攝WoWtchout
民眾本月28日深夜近12點行經國道1號五楊高架南下路段，驚見2男共乘機車違規行駛於內側車道，國道警方據報展開攔查，騎士立刻逆向中壢交流道下匝道逃逸，國道警方已掌握車號通知車主到案說明。圖／翻攝WoWtchout
民眾本月28日深夜近12點行經國道1號五楊高架南下路段，驚見2男共乘機車違規行駛於內側車道，國道警方據報展開攔查，騎士立刻逆向中壢交流道下匝道逃逸，國道警方已掌握車號通知車主到案說明。圖／翻攝WoWtchout
民眾本月28日深夜近12點行經國道1號五楊高架南下路段，驚見2男共乘機車違規行駛於內側車道，國道警方據報展開攔查，騎士立刻逆向中壢交流道下匝道逃逸，國道警方已掌握車號通知車主到案說明。圖／翻攝WoWtchout

國道 警察

延伸閱讀

車借友人被扣牌 為了通勤掛假牌 遭警攔查吃紅單

來就捕！林口警停車場埋伏守株待兔 逮4嫌扣271萬贓款

加速軌道建設 長庚輕軌併林口輕軌納北北基桃合作議題

林口台61線重大車禍！汽車遭砂石車前後夾擊、駕駛送醫搶救中

相關新聞

左轉車未讓直行車釀死亡車禍 機車騎士命喪輪下

昨日晚上在屏東縣萬丹鄉南北路和大昌路口發生死亡交通事故，44歲黃姓男子駕駛自小客車沿南北路二段，左轉進入大昌路時與直行的...

機車狂飆五楊高架南下 見紅斑馬逆向中壢交流道逃逸

民眾前晚近12點駕車行經國道1號五楊高架南下林口路段，驚見2男共乘機車違規行駛內側車道隨即報警，國道警察局第一公路警察大...

車頭全毀…國1北上埔鹽路段3車追撞釀2死1傷 警查事故原因

國道1號207.4公里北上中線今發生3車碰撞事故，大貨車上3人受困，賴姓駕駛人輕傷，但副駕駛座的高姓、張姓兩名男子送命，...

新北騎士半夜走山路突自摔 居民聽巨響察看急報警

新北市23歲曾男今天凌晨騎車行經新莊區青山路時，不明原因機車失控自摔，附近民眾聽聞巨響出面察看趕緊報警。救護人員到場發現...

台中21歲男大生深夜騎車離奇自摔 陷入昏迷

21歲姚姓男大生昨天深夜騎機車直行台中市大里區德芳南路時，突然離奇自摔，一度無呼吸心跳，經送醫後恢復呼吸心跳，但仍陷入昏...

高雄21歲妙齡女搭小黃到愛河畔突落水 幸運被救起無礙

21歲張姓女子今天近午時分在高市三民區同盟二路與哈爾濱街口的愛河段，突然落水，民眾見狀報案；警消趕抵現場，所幸當時愛河底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。