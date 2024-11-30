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機車狂飆五楊高架南下 見紅斑馬逆向中壢交流道逃逸
民眾前晚近12點駕車行經國道1號五楊高架南下林口路段，驚見2男共乘機車違規行駛內側車道隨即報警，國道警察局第一公路警察大隊據報展開，在南下62.5公里處發現行蹤欲攔查，騎士見狀竟逆向中壢交流道匝道逃逸，將通知車主到案。
國道警方說明，本月28日深夜11點26分，接獲用路人報案，表示行駛於國道1號五楊高架南向40公里處林口路段，前方有輛普通重型機車違規行駛內側車道。
第一公路警察大隊接獲報案後，立刻派遣巡邏車前往攔查，巡邏車在南向62.5公里處發現這輛掛著白牌、違規行駛國道機車，騎士見紅斑馬立即逆向下中壢交流道環道入口匝道，國道警方基於其他用路人安全考量未實施攔查，該輛違規機車下匝道後逃逸。
國道警方表示已掌握機車車號，將調閱高公局CCTV畫面及道路監視器，通知車主與騎士到案說明，並視情節依公共危險罪函送法辦及危險駕車部分製單舉發，嚴正執法，杜絕此類違規行為。
警方呼籲用路人，勿騎乘機車上國道，避免危害自身及他人安全。若發現有機車違規行駛國道，應在保證自身安全的前提下，利用110或高速公路「1968警政報案」通報，確保國道行車秩序與安全。
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