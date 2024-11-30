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車頭全毀…國1北上埔鹽路段3車追撞釀2死1傷 警查事故原因

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

國道1號207.4公里北上中線今發生3車碰撞事故，大貨車上3人受困，賴姓駕駛人輕傷，但副駕駛座的高姓、張姓兩名男子送命，肇事原因正由國道三隊釐清。

國道三隊指出，這起三車碰撞事故在彰化縣埔鹽路段，賴男（33歲）駕駛大貨車行駛中線車道，追撞同車道何男（44歲）駕駛的轎車，疑似撞擊後偏離中線向前衝，再追撞同車道林男（57歲）駕駛的營業用半聯結車。

車禍撞擊當下，大貨車車頭全毀，駕駛座賴男、高男（46歲）、張男（32歲）受困，被追撞車輛的駕駛人何男、林男幸無大礙。

賴男和兩名隨車男子都送醫，賴男和張男被送秀傳醫院治療，賴男下唇撕裂傷、意識清醒，無生命危險，張男到院前無呼吸心跳，急救後宣告不治。高男送彰化基督教醫院急救也是宣告不治。

彰基急診暨重症醫學部主任李宗翰說，高男到院時已無自發性呼吸心跳，耳後、臉部、胸部多處創傷，左大腿嚴重變形，經急救團隊施救30分鐘仍不治。

國道三隊對駕駛人實施酒測，酒測值均為0，現正調查車禍發生原因，警方強調，用路人駕車精神不濟打瞌睡或分心駕駛，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，提醒駕駛人「安全距離保持好，養足精神上國道」。

國道1號207.4公里北上中線今發生3車碰撞事故，大貨車車頭全毀。圖／民眾提供
國道1號207.4公里北上中線今發生3車碰撞事故，大貨車車頭全毀。圖／民眾提供
國道1號207.4公里北上中線今發生3車碰撞事故，大貨車車頭全毀，車上3人受困，警消合力救出受困人員。圖／民眾提供
國道1號207.4公里北上中線今發生3車碰撞事故，大貨車車頭全毀，車上3人受困，警消合力救出受困人員。圖／民眾提供

國道 車禍

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