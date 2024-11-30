台中21歲男大生深夜騎車離奇自摔 陷入昏迷

21歲姚姓男大生昨天深夜騎機車直行台中市大里區德芳南路時，突然離奇自摔，一度無呼吸心跳，經送醫後恢復呼吸心跳，但仍陷入昏迷。警方查出，姚男無酒駕情事，疑身體不適自摔，詳情待調查釐清。

警方說明，大里區德芳南路昨晚10時23分傳出機車自摔事故，姚姓男大生騎機車沿德芳南路機慢車道往現岱路方向行駛突然自摔，造成姚男手、腳多處擦挫傷，一度無呼吸心跳，消防隊獲報到場搶救後，送往仁愛長庚醫院救治，恢復呼吸心跳但陷入昏迷，轉院至中山附醫治療。