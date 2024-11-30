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高雄21歲妙齡女搭小黃到愛河畔突落水 幸運被救起無礙

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

21歲張姓女子今天近午時分在高市三民區同盟二路與哈爾濱街口的愛河段，突然落水，民眾見狀報案；警消趕抵現場，所幸當時愛河底水深僅及膝，警消將衣服濕透的張女救援上岸，但張女心情低落不願說話，幸送醫無大礙。

三民一警分局警方今天中午接近11時50分許接獲通報，指位於三民區同盟二路與哈爾濱街口的愛河段有民眾落水，警方同步通報消防分隊到場協助救護。

警消人員到達後，見愛河底水深及膝，落水的張姓女子僅衣服浸溼，但情緒不穩，先將她救援上岸；據了解，張女當時先搭小黃到愛河畔，隨後突然落水。

警方詢問原因，張女僅表示，心情低落，經送醫診治後無大礙；警方並通知家屬到場，釐清事發原因。

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高雄市21歲張姓女子今天近午時分搭小黃到三民區愛河畔，突然落水，幸運被救起無大礙。記者石秀華／翻攝
高雄市21歲張姓女子今天近午時分搭小黃到三民區愛河畔，突然落水，幸運被救起無大礙。記者石秀華／翻攝

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