紫爆！湖口居民快關窗 桃園工廠大火新竹卻首當其衝
桃園市楊梅區上湖三路今天臨近中午發生工廠火警，未料火警產生的濃濃黑煙全往新竹縣飄，就連湖口市區都看得到黑煙及聞到惡臭，新竹縣政府更緊急發布即時通報，呼籲湖口地區居民緊閉門窗，外出時做好個人防護，避免遭空汙傷害。
據新竹縣空氣品質感測器物聯網觀測，新竹縣湖口鄉受桃園工廠火警影響，加上吹東北風，湖口正好位於火警下風處，今天下午1點8分及1點20分，湖口部分測站PM2.5濃度都飆破200 ug/m3以上，甚至一度高達222 ug/m3，顏色警示呈現紫爆。
新竹縣政府在中午透過Line緊急推播火警訊息，提醒湖口地區民眾注意，因湖口鄉與桃園市楊梅區交界處的楊梅區上湖三路附近發生火警，消防人員全力救災救援中，但考量悶燒後可能產生的空汙問題，提醒湖口地區民眾，緊閉門窗。
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