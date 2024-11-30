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金門金寧學生出租公寓火警 3人受困寵物貓叫聲引來救援
金門縣金寧鄉下堡一棟三層樓公寓，昨天下午2時36分發生火警，起火點位於一樓廚房，消防局接獲報案後，立即派遣金寧、金城分隊共5輛救災車輛及15名消防人員趕赴現場，在優勢消防力全力搶救之下，火勢於5分鐘內獲得控制，並於8分鐘內完全撲滅，燃燒面積約2平方公尺，未造成人員傷亡。
據了解，該棟大樓，大多出租給學生，火警發生時大約在下午2時許，一名女子正在附近菜園澆水，聞到濃煙味，抬頭發現公寓冒煙起火，並聽見貓咪不斷哀嚎慘叫聲，該女子趕緊呼叫旁人協助報警。
火災發生時，現場裝設的火警自動警報設備作動發報，民眾隨即向119報案，消防隊抵達後，由指揮官金寧分隊小隊長許政勤指揮部署兩條水線進行搶救作業，一條水線由金寧分隊自大門破門入室，另一條由金城分隊從側門窗戶破窗入室，雙線同步展開滅火行動。經消防人員全力搶救，火勢於抵達現場後8分鐘內成功撲滅。公寓內的3人在火警發生後及時自行逃生，未受傷害，起火原因由消防局火調科調查中。
另外，消防人員也在濃煙中成功救出3隻貓咪，牠們因吸入濃煙而出現不適症狀，但經飼主送醫治療後，均已無大礙。
消防局表示，火災原因尚待進一步調查釐清，但強調廚房用火安全的重要性，消防局呼籲民眾務必遵守「人離火熄」原則，並建議選用具備「熄火安全裝置」的瓦斯爐具，減少火災風險。此外，居家應定期檢查消防設備，如火警警報器和滅火器，確保緊急時能正常運作。
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