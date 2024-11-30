影／取締微電車未掛牌上路 高雄當場秤重抓改裝

高雄市警方及監理處今天取締未掛牌的微型電動二輪車，發現仍有車主未領牌，或領牌沒掛牌遭警方開罰。警方另出動吊車，以吊秤秤重，查違規改裝微電車，發現微電車加裝電池或繼電器致超重，不但車主吃罰單，車輛也須強制移置保管。

微型電動二輪車須掛牌才能上路，高雄市和高雄區2監理處，共接獲3萬3000輛微電車申請掛牌。

今天上午高雄警方和監理單位，全面取締未掛牌微電車，另發現車主或外籍移工騎微電車雙載，遭警方攔車當場開罰。

由於微電車加電池的標準重量，應在65公斤以下，一旦超出65公斤，就可能改裝過。警方在取締行動中，出動吊臂車裝吊秤，對違規微電車秤重，也一併取締改裝微電車。

1名黃姓老翁騎微電車經過楠梓區德賢路，因沒掛牌遇警方來下開罰單，在吊秤秤重下，微電車總重74公斤，逾標準重量。黃翁稱，車子買來就這樣，他要求拿出置物箱內的電池重秤，警方才發覺，原來他的微電車除了原廠電池，還加裝1個重約13公斤的電池才超重，後來卸下加裝電池，重秤重量才降為61公斤，但仍遭取締受罰，並移置微電車。