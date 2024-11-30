獨／軍區與學生車相撞女昏迷 遭爆延誤送醫 海軍說話了

高市郭姓女子前天上午騎機車至海軍左營軍區做工程修繕，未料和海軍技術學校學生的轎車相撞倒地，住加護病房昨轉一般病房；海軍退伍軍官爆料，學校為避免救護車鳴笛得交報告，改用一般軍車送傷者就醫，遭疑延誤送醫、想大事化小。

郭女母親表示，只知女兒在軍區騎機車出車禍，不清楚送醫過程；海軍表示，海軍技術學校谷姓學員前天駕車與騎機車的郭姓女廠商於營內發生擦撞，單位獲悉即檢派醫官至現場協處，並陪同送醫治療，目前郭女意識清楚，無生命危險，相關肇責刻由憲警調查釐清中。

海軍退休軍官爆料，這起車禍發生在前天上午海軍左營軍區內，郭女和海軍技術學校學生駕駛的轎車發生車禍，人倒地受傷，按照軍區送醫的SOP程序，應該要讓救護車到場，但海軍技術學校的總教官卻讓一般軍用車將傷者送醫，恐有延誤送醫之嫌。

該名退休軍官表示，由於軍區有事情，派遣軍區內的救護車，只要鳴笛駛出軍出大門，依照程序就得往上通報，但總教官似乎刻意避開此程序，直接讓軍用車載傷患就醫；退休軍官指出，當時傷者送醫後，因病情嚴重，一度轉進加護病房觀察，觀察一天後，才轉入一般病房。

該名退休軍官並爆料，除這件車禍案例外，近月來，海軍內一名女同仁懷孕8個月，已即將臨盆，上班時發生出血狀況，照理說，也應讓救護車送到醫院，但總教官仍決定用軍車將女同仁送到大門外，由同仁的丈夫在外接應送醫；兩件事件的處置程序顯有不當。