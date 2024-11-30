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國1彰化路段驚悚連環撞 2命危1輕傷都在同1車
國道1號207.4公里北上中線，今天上午9時50分許發生砂石車、大貨車及小客車碰撞事故，大貨車有3人受困，經搶救脫困後，受傷送醫，其中2人有生命危險，肇事原因由國道警察第三大隊調查中。
彰化縣消防局接獲報案後，共出動消防車2輛、救護車4輛，消防人員10人前往搶救，發現現場有砂石車與大貨車及自小客車發生碰撞車禍，其中，大貨車連駕駛及兩名乘客，因車體受撞擊嚴重扭曲，均受困車內，消防人員動用破壞器材搶救，才陸續脫困。
消防人員指出，大貨車兩名乘客均受傷嚴重，有生命危險，其中一人無呼吸心跳，均送醫急救，至於駕駛受輕傷，另砂石車及自小客車均無人受傷。
高速公路局中區養護工程分局表示，這起追撞事故，目前外3車道封閉處理中，回堵5公里，建議用人轉往替代道路行駛。
高公局中分局表示，該起交通事故目前由國道警察第3大隊與本分局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故為大型車種，事故處理時間可能拉長，目前已在積極處理中。
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