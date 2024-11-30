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詐團車手泰達幣、比特幣分不清 自稱幣商2句話就破功
高雄余姓婦人誤入投資詐騙圈套，在對方要求繳70萬元「稅金」時發覺上當；警方查捕涉嫌出面拿錢的詐團車手江姓男子，江自稱是虛擬貨幣幣商，頻喊「正常交易」，但卻對虛擬貨幣一竅不通，束手就擒。
警方了解，余姓婦人（66歲）9月初在臉書結識網友，對方邀請她投資虛擬貨幣，並下載APP操作，余婦因此投資上百萬元，後來，余婦想獲利了結，對方要求她繳70萬元稅金，她才驚覺誤入詐騙集團圈套。
余婦報警後，詐團約余婦11月28日上午11時，在高雄市鼓山區華泰路某超商面交「稅金」，在江姓男子（18歲）涉嫌出面收錢，上前查捕他。
江男見警方一再自稱是「幣商」、他是「正常交易」，但是，員警問他在哪個平台交易虛擬貨幣，他卻直稱「飛機」，並稱「交易USTD比特幣」，警方立即識破他是假幣商。警方說，「飛機」是通訊軟體，不是交易軟體、USTD是泰達幣不是比特幣，要江「多做功課」，立即逮捕他，依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送法辦。
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