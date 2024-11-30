詐團車手泰達幣、比特幣分不清 自稱幣商2句話就破功

高雄余姓婦人誤入投資詐騙圈套，在對方要求繳70萬元「稅金」時發覺上當；警方查捕涉嫌出面拿錢的詐團車手江姓男子，江自稱是虛擬貨幣幣商，頻喊「正常交易」，但卻對虛擬貨幣一竅不通，束手就擒。

警方了解，余姓婦人（66歲）9月初在臉書結識網友，對方邀請她投資虛擬貨幣，並下載APP操作，余婦因此投資上百萬元，後來，余婦想獲利了結，對方要求她繳70萬元稅金，她才驚覺誤入詐騙集團圈套。

余婦報警後，詐團約余婦11月28日上午11時，在高雄市鼓山區華泰路某超商面交「稅金」，在江姓男子（18歲）涉嫌出面收錢，上前查捕他。