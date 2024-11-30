影／苗栗男開車送妻洗腎 途中自撞電桿雙雙骨折

73歲吳姓老翁昨天中午駕車送68歲妻子陳姓老婦要去醫院洗腎，不料行經苗栗市勝利路時，不明原因自撞電桿，夫婦倆都有骨折傷勢，送醫治療，車禍原因待調查釐清。

警方初步調查，吳姓老翁從頭屋鄉駕車送妻子要去大千醫院洗腎，中午12點左右從經國路轉入勝利路不久，車子就往左偏移到對向車道，撞上路邊電桿，苗栗警分局南苗派出所接獲通報到場，立即協助管制疏導交通，他和妻子由119救護車送醫救治。

老夫婦兩人都有骨折傷勢，妻子骨折傷勢較嚴重必須動手術，老翁肋骨3根骨折，不用開刀，老翁為何自撞電桿，他自己也搞不清楚，酒測值0，並無酒駕情況。