快訊

驚魂一場！工程車擅闖北海道新千歲機場 貨機降落差點撞上

賴清德出訪首日 美宣布兩筆對台軍售案、總額近125億

美政權交接敏感期 賴總統出訪過境「零意外」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／苗栗男開車送妻洗腎 途中自撞電桿雙雙骨折

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

73歲吳姓老翁昨天中午駕車送68歲妻子陳姓老婦要去醫院洗腎，不料行經苗栗市勝利路時，不明原因自撞電桿，夫婦倆都有骨折傷勢，送醫治療，車禍原因待調查釐清。

警方初步調查，吳姓老翁從頭屋鄉駕車送妻子要去大千醫院洗腎，中午12點左右從經國路轉入勝利路不久，車子就往左偏移到對向車道，撞上路邊電桿，苗栗警分局南苗派出所接獲通報到場，立即協助管制疏導交通，他和妻子由119救護車送醫救治。

老夫婦兩人都有骨折傷勢，妻子骨折傷勢較嚴重必須動手術，老翁肋骨3根骨折，不用開刀，老翁為何自撞電桿，他自己也搞不清楚，酒測值0，並無酒駕情況。

苗栗警分局呼籲用路人駕車應全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。

73歲吳姓老翁昨天中午駕車送68歲的妻子要去醫院洗腎，不料行經苗栗市勝利路時，不明原因自撞電桿，夫婦倆都有骨折傷勢，送醫治療，車禍原因待調查釐清。圖／警方提供
73歲吳姓老翁昨天中午駕車送68歲的妻子要去醫院洗腎，不料行經苗栗市勝利路時，不明原因自撞電桿，夫婦倆都有骨折傷勢，送醫治療，車禍原因待調查釐清。圖／警方提供
73歲吳姓老翁昨天中午駕車送68歲的妻子要去醫院洗腎，不料行經苗栗市勝利路時，不明原因自撞電桿，夫婦倆都有骨折傷勢，送醫治療，車禍原因待調查釐清。圖／警方提供
73歲吳姓老翁昨天中午駕車送68歲的妻子要去醫院洗腎，不料行經苗栗市勝利路時，不明原因自撞電桿，夫婦倆都有骨折傷勢，送醫治療，車禍原因待調查釐清。圖／警方提供
73歲吳姓老翁昨天中午駕車送68歲的妻子要去醫院洗腎，不料行經苗栗市勝利路時，不明原因自撞電桿，夫婦倆都有骨折傷勢，送醫治療，車禍原因待調查釐清。圖／警方提供
73歲吳姓老翁昨天中午駕車送68歲的妻子要去醫院洗腎，不料行經苗栗市勝利路時，不明原因自撞電桿，夫婦倆都有骨折傷勢，送醫治療，車禍原因待調查釐清。圖／警方提供

洗腎 自撞 苗栗市 骨折

延伸閱讀

率團赴上海江蘇參訪6天 苗栗縣長鍾東錦盼深化交流

新北府中電梯墜落害骨折 事故鑑定主因今出爐

那種運動對骨鬆較有幫助 骨科醫：身體重心往下壓

影／驚險！苗栗頭份國小大門前 7旬老翁駕車接孫撞斷電桿暴衝

相關新聞

國1彰化路段驚悚連環撞 2命危1輕傷都在同1車

國道1號207.4公里北上中線，今天上午9時50分許發生砂石車、大貨車及小客車碰撞事故，大貨車有3人受困，經搶救脫困後，...

獨／軍區與學生車相撞女昏迷 遭爆延誤送醫 海軍說話了

高市郭姓女子前天上午騎機車至海軍左營軍區做工程修繕，未料和海軍技術學校學生的轎車相撞倒地，住加護病房昨轉一般病房；海軍退...

詐團車手泰達幣、比特幣分不清 自稱幣商2句話就破功

高雄余姓婦人誤入投資詐騙圈套，在對方要求繳70萬元「稅金」時發覺上當；警方查捕涉嫌出面拿錢的詐團車手江姓男子，江自稱是虛...

影／苗栗男開車送妻洗腎 途中自撞電桿雙雙骨折

73歲吳姓老翁昨天中午駕車送68歲妻子陳姓老婦要去醫院洗腎，不料行經苗栗市勝利路時，不明原因自撞電桿，夫婦倆都有骨折傷勢...

影／仁德文賢派出所前廂型車衝撞10車 6騎士受傷

台南仁德區文賢派出所前二仁路2段北上靠近文賢路口，昨下午5時40分一廂型車失控從機慢車優先道，衝撞前方停等紅燈的1輛轎車...

影／行竊自行車專用道不鏽鋼護欄 飛車逃3公里破胎遭警逮

黃姓男子日前再度行竊樹林區自行車專用道不鏽鋼護欄，樹林警方獲報巡邏發現，黃男與同夥飛車逃3公里，因破胎將得手不鏽鋼護欄藏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。