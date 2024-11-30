影／仁德文賢派出所前廂型車衝撞10車 6騎士受傷
台南仁德區文賢派出所前二仁路2段北上靠近文賢路口，昨下午5時40分一廂型車失控從機慢車優先道，衝撞前方停等紅燈的1輛轎車及9輛機車，機車及騎士有如保齡球般或站或倒地，6名機車騎士受傷，意識清醒，警方到場後對肇事蔡姓駕駛酒測值為零，正進一步調查釐清車禍原因。
歸仁警分局副分局長林逸新說，下午5時40分在仁德區二仁路2段北上靠近文賢路口，發生轎車不慎從機慢車優先道衝撞前方停等紅燈1輛轎車及9輛機車。
經初步調查，肇事轎車駕駛人酒測值為零，但造成6輛機車騎士受傷送醫；至於詳細肇事原因，歸仁分局正調查釐清中。
消防局5時41分據報，多輛車擦撞車禍事故，立即出動4車、8人趕往現場，抵達現場後發現共2輛轎車及9輛機車發生事故，陸續將3男、1女機車傷者，4名傷者皆清醒，分由3輛救護車送往新樓醫院診治，6時29分全數傷者皆送醫，後續則交由員警處理。
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