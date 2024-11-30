快訊

嚇慘！LINE相簿驚見「陌生人大眼鬼影照」 官方認了曝3步驟解決

沒人保她了？周玉蔻被判刑想出國遭攔！郭正亮曝「丟包內幕」

好辛苦…張奕剛回台將近1年沒有薪水 1個月花不到5千

影／行竊自行車專用道不鏽鋼護欄 飛車逃3公里破胎遭警逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

黃姓男子日前再度行竊樹林區自行車專用道不鏽鋼護欄，樹林警方獲報巡邏發現，黃男與同夥飛車逃3公里，因破胎將得手不鏽鋼護欄藏匿草叢，仍遭警方逮捕，同夥則早一步先逃跑。警詢後將黃男依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦，日前也將逃跑的共犯陳男通知到案依法函送。

樹林警分局柑園派出所本月18日接獲新北市高灘地工程管理處保全人員報案，指稱樹林區田尾街自行車專用道上的不鏽鋼護欄遭竊，警方擴大調閱周邊監視器追查並針對該區域加強巡邏。事隔二日下午，員警余尚桓巡經該處發現有輛可疑汽車停放在自行車專用道內，且後車廂疑似載滿不銹鋼護欄，欲上前攔查，該車突然加速沿自行車專用道往鶯歌區方向疾駛逃逸，余員立即通報派員協助攔截圍捕。

支援警員劉德俊沿自行車專用道方向追緝，在距離3公里遠的三峽區三樹路222巷底發現黃姓男子（34歲）將破胎汽車停在自行車道上，劉員因單警考量地處偏僻和安全，先關心黃男車輛破胎情形，並以手機發出訊息通知警力支援，待支援員警到達，才當場逮捕黃男。

黃男因見事跡已敗露，表示是受陳姓男子邀約共同行竊，剛在逃逸途中已將竊得贓物棄置在路邊草叢中，陳男也先逃離，員警在該車後車箱搜出砂輪機、活動板手等犯案工具等物及前往贓物棄置地點起獲4組不銹鋼護欄，警詢後將黃男依竊盜罪移請新北地檢署偵辦，事後也將50多歲共犯陳男通知到案依法函送。

新北市政府高灘地工程管理處感謝樹林警分局員警在接獲報案後，立即積極展開調查，並加強巡邏防範，且在2日內及時逮捕竊盜現行犯和追回失竊物品，肯定警察專業的執法能力和致力於維護治安工作。

黃姓男子日前行竊樹林區自行車專用道不鏽鋼護欄，樹林警方獲報發現，黃男飛車逃3公里因破胎遭警逮。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子日前行竊樹林區自行車專用道不鏽鋼護欄，樹林警方獲報發現，黃男飛車逃3公里因破胎遭警逮。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子日前行竊樹林區自行車專用道不鏽鋼護欄，樹林警方獲報發現，黃男飛車逃3公里因破胎遭警逮。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子日前行竊樹林區自行車專用道不鏽鋼護欄，樹林警方獲報發現，黃男飛車逃3公里因破胎遭警逮。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子日前行竊樹林區自行車專用道不鏽鋼護欄，樹林警方獲報發現，黃男飛車逃3公里因破胎遭警逮。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子日前行竊樹林區自行車專用道不鏽鋼護欄，樹林警方獲報發現，黃男飛車逃3公里因破胎遭警逮。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子日前行竊樹林區自行車專用道不鏽鋼護欄，樹林警方獲報發現，黃男飛車逃3公里因破胎遭警逮。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子日前行竊樹林區自行車專用道不鏽鋼護欄，樹林警方獲報發現，黃男飛車逃3公里因破胎遭警逮。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子日前行竊樹林區自行車專用道不鏽鋼護欄，樹林警方獲報發現，黃男飛車逃3公里因破胎遭警逮。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子日前行竊樹林區自行車專用道不鏽鋼護欄，樹林警方獲報發現，黃男飛車逃3公里因破胎遭警逮。記者王長鼎／翻攝

竊盜 自行車

延伸閱讀

台中台74線驚悚車禍 小客車半邊凹陷駕駛重傷開刀搶救

國1南下台南段2車碰撞翻覆...失控「騎」上護欄 3人送醫

北市逾5成國中未提供自行車格 校長曝：大多騎YouBike為主

影／苗栗35歲男爛醉酒駕一路逆向 撞碎水泥護盾翻滾上護欄

相關新聞

影／天降橫禍！台62龍潭堵隧道燈軌砸2車 駕駛驚：命大

新北市瑞芳區台62線18.1公里龍潭堵隧道內，往基隆方向，今天凌晨1時2分，隧道內車道內側上方天花板突有整排燈軌掉落，長...

台中男失控撞台74高架 小客車燒成火球...3人受傷送醫

台中楊姓男子今凌晨開車載陳姓友人行經北屯區環中路，途中不明原因追撞前方騎機車的呂姓外送員，楊隨即失控向左偏撞上台74線的...

台中大甲凌晨娃娃機店火警 騎樓火光與爆炸聲嚇壞眾住戶

台中大甲區順天路今天凌晨，一處娃娃機店不明原因起火，現場出現連續爆炸聲並竄出火勢，附近居民急忙報警與通知消防隊；警消獲報...

影／仁德文賢派出所前廂型車衝撞10車 6騎士受傷

台南仁德區文賢派出所前二仁路2段北上靠近文賢路口，昨下午5時40分一廂型車失控從機慢車優先道，衝撞前方停等紅燈的1輛轎車...

影／行竊自行車專用道不鏽鋼護欄 飛車逃3公里破胎遭警逮

黃姓男子日前再度行竊樹林區自行車專用道不鏽鋼護欄，樹林警方獲報巡邏發現，黃男與同夥飛車逃3公里，因破胎將得手不鏽鋼護欄藏...

買完飲料來不及喝 46歲男昨晨倒臥超商外猝死

台南仁德區中正路段某超商昨晨報案，店員發現46歲林姓男子入內購物後，坐在外頭椅子上，9分鐘後突然倒臥在地，經通報救護車到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。