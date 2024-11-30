影／行竊自行車專用道不鏽鋼護欄 飛車逃3公里破胎遭警逮

黃姓男子日前再度行竊樹林區自行車專用道不鏽鋼護欄，樹林警方獲報巡邏發現，黃男與同夥飛車逃3公里，因破胎將得手不鏽鋼護欄藏匿草叢，仍遭警方逮捕，同夥則早一步先逃跑。警詢後將黃男依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦，日前也將逃跑的共犯陳男通知到案依法函送。

樹林警分局柑園派出所本月18日接獲新北市高灘地工程管理處保全人員報案，指稱樹林區田尾街自行車專用道上的不鏽鋼護欄遭竊，警方擴大調閱周邊監視器追查並針對該區域加強巡邏。事隔二日下午，員警余尚桓巡經該處發現有輛可疑汽車停放在自行車專用道內，且後車廂疑似載滿不銹鋼護欄，欲上前攔查，該車突然加速沿自行車專用道往鶯歌區方向疾駛逃逸，余員立即通報派員協助攔截圍捕。

支援警員劉德俊沿自行車專用道方向追緝，在距離3公里遠的三峽區三樹路222巷底發現黃姓男子（34歲）將破胎汽車停在自行車道上，劉員因單警考量地處偏僻和安全，先關心黃男車輛破胎情形，並以手機發出訊息通知警力支援，待支援員警到達，才當場逮捕黃男。

黃男因見事跡已敗露，表示是受陳姓男子邀約共同行竊，剛在逃逸途中已將竊得贓物棄置在路邊草叢中，陳男也先逃離，員警在該車後車箱搜出砂輪機、活動板手等犯案工具等物及前往贓物棄置地點起獲4組不銹鋼護欄，警詢後將黃男依竊盜罪移請新北地檢署偵辦，事後也將50多歲共犯陳男通知到案依法函送。