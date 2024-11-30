快訊

嚇慘！LINE相簿驚見「陌生人大眼鬼影照」 官方認了曝3步驟解決

沒人保她了？周玉蔻被判刑想出國遭攔！郭正亮曝「丟包內幕」

好辛苦…張奕剛回台將近1年沒有薪水 1個月花不到5千

聽新聞
0:00 / 0:00

影／天降橫禍！台62龍潭堵隧道燈軌砸2車 駕駛驚：命大

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市瑞芳區台62線18.1公里龍潭堵隧道內，往基隆方向，今天凌晨1時2分，隧道內車道內側上方天花板突有整排燈軌掉落，長數十公尺，猛砸行駛中1輛曳引車、1輛自小客，兩車車頭被砸毀，怵目驚心，駕駛大驚「天降橫禍嚇死人了，急煞停下，幸好沒有砸在駕駛座，才逃過一劫！」

瑞芳警分局調查，今天凌晨1時2分，瑞芳區台62線18.1公里往基隆方向，龍潭堵隧道內獲報有兩車被異物砸到受損。員警到場後發現並無人員受傷，隧道內內側車道天花板有整排燈軌掉落，長數十公尺。

警方說，前方李男（56歲）駕駛的營業貨運曳引車比較嚴重，鐵駕及鐵條整個包住車頭前方及車頂；後方是汪男（21歲）駕駛的自小客，車頭擋風玻璃碎裂及車頂凹陷，因沒有直接砸到駕駛座，兩人皆無受傷，酒測值皆為0.00MG\L。

整排燈軌掉落及兩車占據往基隆方向內線車道，員警與警方租用民間緩撞車協助交通疏導，管制車輛由外線車道通行，交通未中斷。

基隆工務段人員及拖吊車於凌晨2時5分許到達，4時55分將事故車輛拖離，上午7時23分完成殘留燈軌拆除清運作業，確認安全無虞後解除交通管制，恢復通行。

兩駕駛向警方說，當時都快嚇死了，從上面異物砸落，都緊急煞車停下，直呼天降橫禍嚇死人了，幸好沒有砸在駕駛座，才逃過一劫！

台62線龍潭堵隧道燈軌砸2車，現場怵目驚心，兩駕駛直呼：命大，逃過一劫。記者游明煌／翻攝
台62線龍潭堵隧道燈軌砸2車，現場怵目驚心，兩駕駛直呼：命大，逃過一劫。記者游明煌／翻攝
台62線龍潭堵隧道燈軌砸2車，現場怵目驚心，兩駕駛直呼：命大，逃過一劫。記者游明煌／翻攝
台62線龍潭堵隧道燈軌砸2車，現場怵目驚心，兩駕駛直呼：命大，逃過一劫。記者游明煌／翻攝
台62線龍潭堵隧道燈軌砸2車，現場怵目驚心，兩駕駛直呼：命大，逃過一劫。記者游明煌／翻攝
台62線龍潭堵隧道燈軌砸2車，現場怵目驚心，兩駕駛直呼：命大，逃過一劫。記者游明煌／翻攝
台62線龍潭堵隧道燈軌砸2車，現場怵目驚心，兩駕駛直呼：命大，逃過一劫。記者游明煌／翻攝
台62線龍潭堵隧道燈軌砸2車，現場怵目驚心，兩駕駛直呼：命大，逃過一劫。記者游明煌／翻攝

基隆

延伸閱讀

白天鵝建設睽違7年基隆推新案 2天吸百組來客數看房

基隆塔1年內2人墜落亡…設防墜網不可行 研議拆欄杆、加高玻璃

基隆塔5個月2起人員墜落 市議員建議改名

金曲雙料得主陳瑞斌歲末音樂會 台南、基隆接力登場

相關新聞

影／天降橫禍！台62龍潭堵隧道燈軌砸2車 駕駛驚：命大

新北市瑞芳區台62線18.1公里龍潭堵隧道內，往基隆方向，今天凌晨1時2分，隧道內車道內側上方天花板突有整排燈軌掉落，長...

台中男失控撞台74高架 小客車燒成火球...3人受傷送醫

台中楊姓男子今凌晨開車載陳姓友人行經北屯區環中路，途中不明原因追撞前方騎機車的呂姓外送員，楊隨即失控向左偏撞上台74線的...

影／仁德文賢派出所前廂型車衝撞10車 6騎士受傷

台南仁德區文賢派出所前二仁路2段北上靠近文賢路口，昨下午5時40分一廂型車失控從機慢車優先道，衝撞前方停等紅燈的1輛轎車...

台中大甲凌晨娃娃機店火警 騎樓火光與爆炸聲嚇壞眾住戶

台中大甲區順天路今天凌晨，一處娃娃機店不明原因起火，現場出現連續爆炸聲並竄出火勢，附近居民急忙報警與通知消防隊；警消獲報...

影／行竊自行車專用道不鏽鋼護欄 飛車逃3公里破胎遭警逮

黃姓男子日前再度行竊樹林區自行車專用道不鏽鋼護欄，樹林警方獲報巡邏發現，黃男與同夥飛車逃3公里，因破胎將得手不鏽鋼護欄藏...

買完飲料來不及喝 46歲男昨晨倒臥超商外猝死

台南仁德區中正路段某超商昨晨報案，店員發現46歲林姓男子入內購物後，坐在外頭椅子上，9分鐘後突然倒臥在地，經通報救護車到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。