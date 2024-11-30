影／天降橫禍！台62龍潭堵隧道燈軌砸2車 駕駛驚：命大

新北市瑞芳區台62線18.1公里龍潭堵隧道內，往基隆方向，今天凌晨1時2分，隧道內車道內側上方天花板突有整排燈軌掉落，長數十公尺，猛砸行駛中1輛曳引車、1輛自小客，兩車車頭被砸毀，怵目驚心，駕駛大驚「天降橫禍嚇死人了，急煞停下，幸好沒有砸在駕駛座，才逃過一劫！」

瑞芳警分局調查，今天凌晨1時2分，瑞芳區台62線18.1公里往基隆方向，龍潭堵隧道內獲報有兩車被異物砸到受損。員警到場後發現並無人員受傷，隧道內內側車道天花板有整排燈軌掉落，長數十公尺。

警方說，前方李男（56歲）駕駛的營業貨運曳引車比較嚴重，鐵駕及鐵條整個包住車頭前方及車頂；後方是汪男（21歲）駕駛的自小客，車頭擋風玻璃碎裂及車頂凹陷，因沒有直接砸到駕駛座，兩人皆無受傷，酒測值皆為0.00MG\L。

整排燈軌掉落及兩車占據往基隆方向內線車道，員警與警方租用民間緩撞車協助交通疏導，管制車輛由外線車道通行，交通未中斷。

基隆工務段人員及拖吊車於凌晨2時5分許到達，4時55分將事故車輛拖離，上午7時23分完成殘留燈軌拆除清運作業，確認安全無虞後解除交通管制，恢復通行。