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台中男失控撞台74高架 小客車燒成火球...3人受傷送醫

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中楊姓男子今凌晨開車載陳姓友人行經北屯區環中路，途中不明原因追撞前方騎機車的呂姓外送員，楊隨即失控向左偏撞上台74線的高架柱體後整輛車燒成火球，楊當場意識模糊、陳也被燒傷，呂男則擦挫傷，3人均送醫，詳細肇因、責任釐清中。

台中第五分局調查，楊男（28歲）今凌晨2點多駕駛1輛租賃的小客車，一旁坐著陳姓友人（31歲）行經北屯區環中路、榮德路口，楊疑似恍神未注意追撞前方呂姓外送員（30歲）的機車後，整輛車往左偏撞上台74線的高架柱體。

楊男的車子當場起火燃燒，楊也因撞擊力道大當場意識模糊，一旁陳男也有擦挫傷、二級燒傷，該租賃小客車也燒成一團火球，經消防到場撲滅後只剩下骨架，車體幾乎被燒得面目全非。

而騎機車的呂男遭追撞，連人帶車也摔在路中間，呂也多處擦挫傷所幸意識清楚，消防將楊、陳及呂3人分別送中國附醫、慈濟醫院治療中。

警方初步查，楊男因車禍意識模糊無法呼氣酒測，已經報檢察官開立抽血鑑定許可，而騎機車的呂男酒測值為0，後續將調閱周邊監視器，詳細車禍原因、肇責有待釐清。

楊男開車追撞前方機車後，再失控左偏撞上台74線的高架柱體，整輛車起火被燒到面目全非。記者曾健祐／翻攝
楊男開車追撞前方機車後，再失控左偏撞上台74線的高架柱體，整輛車起火被燒到面目全非。記者曾健祐／翻攝
騎機車的呂男遭楊男開車從後追撞，呂連人帶車倒地多處擦挫傷所幸意識清楚。記者曾健祐／翻攝
騎機車的呂男遭楊男開車從後追撞，呂連人帶車倒地多處擦挫傷所幸意識清楚。記者曾健祐／翻攝

台中市 火燒車 車禍

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