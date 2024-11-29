買完飲料來不及喝 46歲男今晨倒臥超商外猝死

台南仁德區中正路段某超商今晨報案，店員發現46歲林姓男子入內購物後，坐在外頭椅子上，9分鐘後突然倒臥在地，經通報救護車到場時，他已無生命徵象。因案發地點緊鄰馬路，引起民眾注意，歸仁警分局勘驗，現場無打鬥痕跡，檢警相驗後排除他殺，懷疑與心血管疾病有關。

據調查，林穿著外套、短褲，今晨進入超商買高梁酒、飲料，發票結帳時為5時36分，隨後來到店外椅子，才過9分鐘就突然跌落地上，連飲料都來不及喝。店員發現他倒臥在地，呼叫他也無回應，立即報案，待救護人員到場，他已無呼吸心跳。

歸仁警分局據報後勘驗，緊急調閱監視器畫面，期間並無人員經過，現場也無打鬥痕跡，初步排除他殺的可能。

檢警相驗，懷疑心血管疾病導致，是否氣溫驟降有關，仍待進一步釐清。家屬對相驗結果沒有意見。

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