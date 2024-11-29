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新莊偵查隊小隊長疑涉貪瀆 檢方諭令5萬交保

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警局新莊警分局偵查隊施姓小隊長疑涉嫌收賄貪凟，新北地檢署今指揮法務部廉政署、新北市警局政風室、督察室等單位偵辦，前往施員住家並調取施姓小隊長的出勤紀錄後，廉政署將人帶回調查後解送新北地檢署，檢察官複訊後諭令5萬元交保並限制出境出海。

新莊警分局強調，全案將秉毋枉毋縱精神，全力配合檢察官儘速調查釐清案情，若涉不法將依規定追究施員及相關考核監督不周人員相關行政責任，絕不寬貸。

據了解，新莊偵查隊施小隊長為警員班143期畢業，2003年12月25日調派新莊警分局偵查隊服務迄今，曾擔任警員、偵查佐、小隊長等職務，也曾擔任新北市議會議長蔣根煌隨扈，施員並於2023年10月22日起因病請假迄今。

警察示意圖。聯合報系資料照
警察示意圖。聯合報系資料照

廉政署 檢察官

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