高雄轎車違規左轉擦撞輕軌 轎車列車都受損

高雄輕軌又被撞！陳姓男子今天下午4時12分駕車行經大順二路與建工路口，該處路口禁止左轉，陳男未注意，當場和迎面駛來的列車發生擦撞，轎車和列車頭均受損，所幸當下無人受傷。

警方調查，當時55歲陳姓男子駕車行經大順路由南往北直行至路口欲左轉建工路，但該處路口禁止左轉，陳男未注意直接切入左轉，和沿大順路南往北駛來的25歲林姓男子所駕駛的輕軌列車發生擦撞。

陳男的轎車被彈開左側車門凹陷，列車遭撞後停駛，車頭毀損；經警方到場處理測繪，初步研判陳男於禁止左轉路口左轉，已違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款規定，處600元至1800元的罰單，詳細肇責由交通大隊分析研判。