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帶7旬失智母從嘉義北上逛Outlet走失 警火速協助
日前晚間8時許，中壢警分局青埔派出所接獲1名連姓男子報案，說他帶著年近7旬患有失智症的邵姓母親至青埔的Outlet大型商場遊玩，但媽媽卻突然走丟了找不到人，只好趕快報警，警方也順利在2小時後找到人，將媽媽送回兒子身邊。
青埔派出所警員郭甫慶接獲報案後，立刻開始調閱監視器並請線上巡邏同仁找人，包含已下班的同仁陳衍方、吳庭萱也加入前往附近的區域尋找，終於在領航北路與環溪三街口發現邵婦身影，趕忙將她留下並通知連男前來接回。
邵婦因為精神緊張，情緒十分激動，陳衍方見狀立即自掏腰包購買飲品給邵婦緩解不安情緒。而連男看到媽媽也十分開心，放下心中的大石，非常感謝警察的幫忙。
連男說，他帶著媽媽從嘉義北上來青埔商場逛逛，沒想到轉眼間媽媽就不見了，很感謝警察能那麼積極的幫助找尋，讓媽媽平安回家。
中壢警分局表示，同仁將持續秉持「視民如親」的精神為民眾服務，同時呼籲民眾可協助家中易走失成員身上，配戴容易辨識身份的配件或縫製聯絡方式在衣物上，亦可至社會局申請防走失愛心手鍊，而分局偵查隊更有提供指紋建檔服務，歡迎民眾親自至警分局辦理。
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