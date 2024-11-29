帶7旬失智母從嘉義北上逛Outlet走失 警火速協助

日前晚間8時許，中壢警分局青埔派出所接獲1名連姓男子報案，說他帶著年近7旬患有失智症的邵姓母親至青埔的Outlet大型商場遊玩，但媽媽卻突然走丟了找不到人，只好趕快報警，警方也順利在2小時後找到人，將媽媽送回兒子身邊。

青埔派出所警員郭甫慶接獲報案後，立刻開始調閱監視器並請線上巡邏同仁找人，包含已下班的同仁陳衍方、吳庭萱也加入前往附近的區域尋找，終於在領航北路與環溪三街口發現邵婦身影，趕忙將她留下並通知連男前來接回。

邵婦因為精神緊張，情緒十分激動，陳衍方見狀立即自掏腰包購買飲品給邵婦緩解不安情緒。而連男看到媽媽也十分開心，放下心中的大石，非常感謝警察的幫忙。

連男說，他帶著媽媽從嘉義北上來青埔商場逛逛，沒想到轉眼間媽媽就不見了，很感謝警察能那麼積極的幫助找尋，讓媽媽平安回家。