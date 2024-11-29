周年慶第2天火警！顧客吃一半帶食物逃命 新竹巨城回應了

新竹巨城周年慶昨天登場，首日共湧入逾16萬人次，業績衝破6億，不過今天卻發生火警意外。位於4樓美食街的「燒肉LIKE」疑似顧客燒烤火煙過大，導致火花蔓延風管，新竹巨城表示，目前無人受傷，除了該店皆已恢復營業。

據了解，因起火地點是4樓美食街，案發時竄出大量濃煙，火警發生後不少顧客帶著餐點逃命，百貨人員也在第一時間緊急疏散顧客。

新竹市消防局表示，位於巨城4樓的美食街餐廳風管因故起火燃燒，消防局接獲報案後，立即派遣5個分隊及所轄大隊、各式消防車輛12車，以及34名消防人員趕赴現場搶救，火勢已於16時23分撲滅，現場無人受困，亦無人員傷亡。

消防局表示，消防人員抵達現場後，立即佈署水線進行灌救，並協助疏散顧客。由於百貨公司內部設有完善的消防設施，且員工及時啟動自衛消防編組，有效控制火勢蔓延，目前起火原因尚待火調人員進一步調查釐清。

新竹巨城表示，針對今天4樓小吃街櫃位「燒肉Like」，顧客烤肉不小心產生火花，蔓延至管線，導致失火。巨城第一時間使用減火毯、滅火器，並通知消防隊。

巨城表示，消防人員立即趕到，於下午4點23分撲滅火勢，無人受傷，燒肉LIKE部分會等到確定安全無虞之後才開放營業，目前其餘樓層已恢復營業。