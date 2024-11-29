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嘉義台82線轎車衝撞緩撞車 疑西曬影響釀禍駕駛送醫

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣台82線快速道路鹿草路段西向18.6公里處今天下午3點多有車輛自撞，50多歲男性駕駛疑因西曬造成視線不良，撞上前方修剪灌木緩撞車，造成車輛損毀，占用內車道，男子因手腳痠麻由救護車送醫，目前車流量大但通行順暢，肇因仍待進一步調查。

警方初步了解，該起事故疑似因西曬影響視線，駕駛未及時發現前方緩撞車而釀禍。事發後，50多歲男子自述手腳痠麻，救護車立即將他送往醫院治療，所幸無生命危險。事故車輛受損，後續由拖吊車協助脫困，肇事路段未造成重大交通影響。

水上分局提醒，下午至傍晚行駛西向道路時，駕駛人應留意西曬問題，建議放慢車速、保持安全車距，並配戴墨鏡以克服視線不良，確保行車安全。事故相關調查仍在進行中，警方呼籲民眾行駛快速道路時務必謹慎，遵守交通規則，確保自身與他人安全。

嘉義台82線今天下午有輛轎車衝撞緩撞車，疑因西曬視線不佳釀禍，50多歲男性駕駛受傷送醫。圖／警方提供
嘉義台82線今天下午有輛轎車衝撞緩撞車，疑因西曬視線不佳釀禍，50多歲男性駕駛受傷送醫。圖／警方提供
嘉義台82線今天下午有輛轎車衝撞緩撞車，疑因西曬視線不佳釀禍，50多歲男性駕駛受傷送醫。圖／警方提供
嘉義台82線今天下午有輛轎車衝撞緩撞車，疑因西曬視線不佳釀禍，50多歲男性駕駛受傷送醫。圖／警方提供

救護車 自撞

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