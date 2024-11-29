嘉義台82線轎車衝撞緩撞車 疑西曬影響釀禍駕駛送醫

嘉義縣台82線快速道路鹿草路段西向18.6公里處今天下午3點多有車輛自撞，50多歲男性駕駛疑因西曬造成視線不良，撞上前方修剪灌木緩撞車，造成車輛損毀，占用內車道，男子因手腳痠麻由救護車送醫，目前車流量大但通行順暢，肇因仍待進一步調查。

警方初步了解，該起事故疑似因西曬影響視線，駕駛未及時發現前方緩撞車而釀禍。事發後，50多歲男子自述手腳痠麻，救護車立即將他送往醫院治療，所幸無生命危險。事故車輛受損，後續由拖吊車協助脫困，肇事路段未造成重大交通影響。