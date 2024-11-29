周年慶傳意外…新竹巨城美食街起火 濃煙狂竄百貨急疏散

新竹巨城周年慶昨天登場，首日共湧入逾16萬人次，業績衝破6億，不過今天卻發生火警意外。位於4樓美食街的「燒肉LIKE」疑似燒烤火煙過大，不慎引起火勢，雖然火舌第一時間已被撲滅，但由於產生巨大濃煙，百貨人員趕緊疏散逛街民眾。

新竹市消防局表示，今天下午4點8分接獲通報，表示巨城4樓美食街有火警發生，立即派遣車組前往搶救，消防人員趕抵時，火勢已熄滅，由於現場產生大量濃煙，目前也啟動排煙設施，將濃煙排出。