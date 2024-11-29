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周年慶傳意外…新竹巨城美食街起火 濃煙狂竄百貨急疏散

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹巨城周年慶昨天登場，首日共湧入逾16萬人次，業績衝破6億，不過今天卻發生火警意外。位於4樓美食街的「燒肉LIKE」疑似燒烤火煙過大，不慎引起火勢，雖然火舌第一時間已被撲滅，但由於產生巨大濃煙，百貨人員趕緊疏散逛街民眾。

新竹市消防局表示，今天下午4點8分接獲通報，表示巨城4樓美食街有火警發生，立即派遣車組前往搶救，消防人員趕抵時，火勢已熄滅，由於現場產生大量濃煙，目前也啟動排煙設施，將濃煙排出。

據了解，起火的店家為位於巨城4樓美食街的「燒肉LIKE」，這是一家來自日本的一人燒肉創始店，有目擊民眾指出，當時吃燒肉時突然冒煙且竄出火勢，店員蓋防火毯也沒控制住，後來抽油煙機也燒起來，導致濃煙到處亂竄。

據了解，起火的店家為位於巨城4樓美食街的「燒肉LIKE」，有目擊民眾指出，當時吃燒肉時突然冒煙且竄出火勢，店員蓋防火毯也沒控制住，後來抽油煙機也燒起來，導致濃煙到處亂竄。圖／新竹市消防局提供
據了解，起火的店家為位於巨城4樓美食街的「燒肉LIKE」，有目擊民眾指出，當時吃燒肉時突然冒煙且竄出火勢，店員蓋防火毯也沒控制住，後來抽油煙機也燒起來，導致濃煙到處亂竄。圖／新竹市消防局提供
新竹巨城周年慶昨天登場，首日共湧入逾16萬人次，業績衝破6億，不過今天卻發生火警意外。位於4樓美食街的「燒肉LIKE」疑似燒烤火煙過大，不慎引起火勢。圖／民眾提供
新竹巨城周年慶昨天登場，首日共湧入逾16萬人次，業績衝破6億，不過今天卻發生火警意外。位於4樓美食街的「燒肉LIKE」疑似燒烤火煙過大，不慎引起火勢。圖／民眾提供
新竹市消防局表示，由於現場產生大量濃煙，目前也啟動排煙設施，將濃煙排出。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防局表示，由於現場產生大量濃煙，目前也啟動排煙設施，將濃煙排出。圖／新竹市消防局提供

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