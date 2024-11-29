影／奇了！花蓮「翻滾哥」滾著過馬路 警掌握身分將開罰

花蓮一名男子在市區停等紅燈時，無故趴下來「滾著」過馬路，所幸未造成傷害，但讓用路人都看傻眼。花蓮警方已掌握男子身分，將依道路交通管理處罰條例裁罰，最高可罰500元。

花蓮一名計程車司機，昨天下午1時許經過花蓮市國聯三路與國聯五路口，停等紅燈時，突然看到一名穿著深色上衣、黃色長褲的男子趴下來，滾著過斑馬線，路口有幾台車經過，幸好都沒壓到他。男子滾到對面路口後，還大字型躺在斑馬線上休息一會兒，再繼續翻滾上騎樓。

國聯三路、國聯五號位於花蓮火車站周邊，是交通繁忙路口，男子脫序行為讓人傻眼。附近民眾表示，不時看到這名男子在附近出現，經常滿身酒氣，似是一名遊民。

花蓮警分局豐川派出所獲知後，立即調閱監視器調查，掌握該名男子身分，因這名男子居無定所，將通知到案說明，依道路交通管理處罰條例裁罰，並勸告男子不要再有類似危險行為。