聽新聞
0:00 / 0:00
影／奇了！花蓮「翻滾哥」滾著過馬路 警掌握身分將開罰
花蓮一名男子在市區停等紅燈時，無故趴下來「滾著」過馬路，所幸未造成傷害，但讓用路人都看傻眼。花蓮警方已掌握男子身分，將依道路交通管理處罰條例裁罰，最高可罰500元。
花蓮一名計程車司機，昨天下午1時許經過花蓮市國聯三路與國聯五路口，停等紅燈時，突然看到一名穿著深色上衣、黃色長褲的男子趴下來，滾著過斑馬線，路口有幾台車經過，幸好都沒壓到他。男子滾到對面路口後，還大字型躺在斑馬線上休息一會兒，再繼續翻滾上騎樓。
國聯三路、國聯五號位於花蓮火車站周邊，是交通繁忙路口，男子脫序行為讓人傻眼。附近民眾表示，不時看到這名男子在附近出現，經常滿身酒氣，似是一名遊民。
花蓮警分局豐川派出所獲知後，立即調閱監視器調查，掌握該名男子身分，因這名男子居無定所，將通知到案說明，依道路交通管理處罰條例裁罰，並勸告男子不要再有類似危險行為。
花蓮警分局表示，依照道路交通管理處罰條例第78條規定，「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通。」男子行為可處500元罰鍰，請民眾遵守相關規定，勿做出危險舉動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言