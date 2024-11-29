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衛福部6人涉霸凌 社保司長、保護司簡任視察調職…懲處兩周內出爐

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以死亡威脅藍營立委 鍵盤俠曝光：自清沒有真正傷害意圖

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

國民黨馬文君。圖／馬文君提供
國民黨馬文君。圖／馬文君提供

立委馬文君對於潛艦國造需要14年、花費2800億元提出質疑，部分網友留言謾罵，甚至恐嚇「一刀讓你死」、「等不及掛你在電線桿上」，馬文君提告，警方今天查出2名留言者，稱只是用字激動，並無傷害意圖，馬文君同意2人道歉不再追究，但呼籲網友理性評論，不要淪為網路霸凌幫凶。

馬文君說，去年立委選戰期間，她就一再重申，從來不反對潛艦國造，但要造就要造好的，不當的國防投資，比貪汙還可怕，浪費稀缺的國防資源，才是真正出賣台灣。因此，她提案刪除潛艦國造明年度20億元預算，也對14年超過2800億元的後續造艦案提出質疑，並公開向所有鄉親支持者報告了理由。

不過，部分網友到馬文君臉書留言，除了批評謾罵外，還有網友留言「第一個死的就是你...不要出門，一刀讓你死」、「等不及掛你在電線桿上」。

馬文君說，她能採納不同意見，也虛心接受批評指教，但這些是有界線的，最後一道防線，就是法律。針對部分涉嫌恐嚇的臉書留言，她已經向南投縣埔里警分局報案。這些留言，可能是某些過於激動的網友，也可能根本不是真有其人，但那就交由檢警偵辦，她作為公眾人物，接受公評是義務，提醒界線，也是她的公共責任。

馬文君說，未來如果再有類似留言，她將一律提告，絕不寬貸，賠償全數捐給南投家扶中心等弱勢團體。警方傳喚兩名留言網友到案，他們供稱只是用字較激動，並無其他意圖，警方訊後，依恐嚇罪嫌移送南投地檢署偵辦。

馬文君說，據她瞭解，這兩名網友都是一般人，並無犯罪紀錄，因此她同意兩人當庭道歉後，不再追究。她也呼籲，言論尺度應有界線，尤其是網路言論，因為匿名和盲從特性，往往口不擇言，形成網路霸凌。她經常搭高鐵往返南投、台北，看到留言「一刀讓你死」還是感到憂心。希望民眾能夠理性留言，不要成為網路霸凌者或淪為霸凌幫凶，給社會理性討論的空間。

網路霸凌 馬文君

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