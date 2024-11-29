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恐怖瞬間曝光！大貨車轉彎撞單車 高雄七旬嬤捲車底慘死

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

蔡姓男子今天上午11時許駕駛大貨車行經高市岡山區嘉興路，右轉興北巷時，擦撞同向騎單車的74歲陳姓老婦，陳被捲入車底，救護人員趕抵，發現陳已明顯死亡；警方對蔡施以酒測，無酒駕行為，研判大貨車轉彎時未禮讓直行的單車肇禍。

警方調查，46歲的蔡姓男子今天上午11時許駕駛大貨車行經岡山區嘉興路，當時74歲的陳姓老婦騎腳踏車和蔡男大貨車同向，蔡的大貨車從嘉興路直接右轉興北巷時，擦撞陳姓老婦的單車，導致陳連人帶車被捲入車底。

蔡男的大貨車往前行駛數公尺才停下，救護員到場時，發現卡在車底下的陳姓老婦已明顯死亡。

警方初步研判，肇因疑為蔡男轉彎時未禮讓陳婦的直行單車而釀禍；蔡男經警方酒測，無酒駕情形；警詢後，依過失致死罪移送法辦，另依違反道路交通管理處罰條例第48條處以600元到1800元罰款；詳細肇因由交通大隊分析鑑定。

高雄市岡山區嘉興路今天中午時分發生一起死亡車禍，一名騎單車的陳姓老婦 ㄖ人遭轉彎大貨車撞及後，連人帶車捲入車底慘死。記者石秀華／翻攝
高雄市岡山區嘉興路今天中午時分發生一起死亡車禍，一名騎單車的陳姓老婦 ㄖ人遭轉彎大貨車撞及後，連人帶車捲入車底慘死。記者石秀華／翻攝
高雄市岡山區嘉興路今天中午時分發生一起死亡車禍，一名騎單車的陳姓老婦 ㄖ人遭轉彎大貨車撞及後，連人帶車捲入車底慘死。記者石秀華／翻攝
高雄市岡山區嘉興路今天中午時分發生一起死亡車禍，一名騎單車的陳姓老婦 ㄖ人遭轉彎大貨車撞及後，連人帶車捲入車底慘死。記者石秀華／翻攝
高雄市岡山區嘉興路今天中午時分發生一起死亡車禍，一名騎單車的陳姓老婦 人遭轉彎大貨車撞及後，連人帶車捲入車底慘死。記者石秀華／翻攝
高雄市岡山區嘉興路今天中午時分發生一起死亡車禍，一名騎單車的陳姓老婦 人遭轉彎大貨車撞及後，連人帶車捲入車底慘死。記者石秀華／翻攝
高雄市岡山區嘉興路今天中午時分發生一起死亡車禍，一名騎單車的陳姓老婦 人遭轉彎大貨車撞及後，連人帶車捲入車底慘死（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
高雄市岡山區嘉興路今天中午時分發生一起死亡車禍，一名騎單車的陳姓老婦 人遭轉彎大貨車撞及後，連人帶車捲入車底慘死（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
高雄市岡山區嘉興路今天中午時分發生一起死亡車禍，一名騎單車的陳姓老婦 人遭轉彎大貨車撞及後，連人帶車捲入車底慘死。記者石秀華／翻攝
高雄市岡山區嘉興路今天中午時分發生一起死亡車禍，一名騎單車的陳姓老婦 人遭轉彎大貨車撞及後，連人帶車捲入車底慘死。記者石秀華／翻攝
高雄市岡山區嘉興路今天中午時分發生一起死亡車禍，一名騎單車的陳姓老婦 人遭轉彎大貨車撞及後，連人帶車捲入車底慘死（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
高雄市岡山區嘉興路今天中午時分發生一起死亡車禍，一名騎單車的陳姓老婦 人遭轉彎大貨車撞及後，連人帶車捲入車底慘死（紅圈處）。記者石秀華／翻攝

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