恐怖瞬間曝光！大貨車轉彎撞單車 高雄七旬嬤捲車底慘死

蔡姓男子今天上午11時許駕駛大貨車行經高市岡山區嘉興路，右轉興北巷時，擦撞同向騎單車的74歲陳姓老婦，陳被捲入車底，救護人員趕抵，發現陳已明顯死亡；警方對蔡施以酒測，無酒駕行為，研判大貨車轉彎時未禮讓直行的單車肇禍。

警方調查，46歲的蔡姓男子今天上午11時許駕駛大貨車行經岡山區嘉興路，當時74歲的陳姓老婦騎腳踏車和蔡男大貨車同向，蔡的大貨車從嘉興路直接右轉興北巷時，擦撞陳姓老婦的單車，導致陳連人帶車被捲入車底。

蔡男的大貨車往前行駛數公尺才停下，救護員到場時，發現卡在車底下的陳姓老婦已明顯死亡。