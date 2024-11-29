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30公斤重鋼板不翼而飛 警6小時破案竊嫌竟是6旬阿伯

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣潮州鎮一棟大樓外一塊重達30公斤的孔蓋鋼板日前不翼而飛，大樓主委報案後，警方6個小時內逮到嫌犯，竟是一名65歲的阿伯。阿伯是竊盜慣犯，雖已年逾花甲身體依舊強健，輕鬆便搬起30公斤的鋼板，警方訊後依竊盜罪函送法辦。

潮州警分局光華所27日11時許接獲福星路某大樓主委報案，表示大樓外的孔蓋鋼板遭人竊取。鋼板為維修管路孔蓋，屬大樓所有，已經使用20年，重達30公斤竟不翼而飛，擔心居民若不慎踏入維修孔會造成危險，除了擺放警戒外立即通報警方。

員警調閱周邊監視器，發現一名男子竊取鋼板後立即騎機車載運走，夜間監視器畫面較模糊，但轄區資深巡佐潘全彭從其身形特徵，鎖定轄內一名65歲鄭姓慣犯，前其住處查訪果然發現被竊鋼板，鄭嫌也坦承犯案，表示準備要將鋼板賣掉。

警方表示，鄭嫌平常就四處遊蕩，看到有民眾東西放在門外便順手拿走，是竊盜慣犯。他雖年過60但身體依然硬朗，搬動30公斤鋼板不成問題，機車上也常掛著一些東西，員警因此依這些特徵很快鎖定並逮捕嫌犯，訊後依竊盜案函送屏東地檢署偵辦。

屏東縣潮州鎮一棟大樓外一塊重達30公斤的孔蓋鋼板遭竊。記者潘奕言／翻攝
屏東縣潮州鎮一棟大樓外一塊重達30公斤的孔蓋鋼板遭竊。記者潘奕言／翻攝
屏東縣潮州鎮一棟大樓外一塊重達30公斤的孔蓋鋼板遭竊，嫌犯竟是一名65歲的阿伯。記者潘奕言／翻攝
屏東縣潮州鎮一棟大樓外一塊重達30公斤的孔蓋鋼板遭竊，嫌犯竟是一名65歲的阿伯。記者潘奕言／翻攝
屏東縣潮州鎮一棟大樓外一塊重達30公斤的孔蓋鋼板遭竊，嫌犯竟是一名65歲的阿伯。記者潘奕言／翻攝
屏東縣潮州鎮一棟大樓外一塊重達30公斤的孔蓋鋼板遭竊，嫌犯竟是一名65歲的阿伯。記者潘奕言／翻攝
屏東縣潮州鎮一棟大樓外一塊重達30公斤的孔蓋鋼板遭竊，嫌犯竟是一名65歲的阿伯。記者潘奕言／翻攝
屏東縣潮州鎮一棟大樓外一塊重達30公斤的孔蓋鋼板遭竊，嫌犯竟是一名65歲的阿伯。記者潘奕言／翻攝

屏東縣 監視器 竊盜

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