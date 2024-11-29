台中台74線驚悚車禍 小客車半邊凹陷駕駛重傷開刀搶救

台中市西屯區台74線今上午發生嚴重車禍，方姓男子駕駛黑色小客車外切時自撞護欄，左車身嚴重凹陷，一旁1輛砂石車也遭波及，車禍更導致其中1線道封閉釀台74車流回堵，方重傷住院開刀，警方將抽血釐清有無酒駕，詳細肇因釐清中。

台中第六分局調查，方男今上午11點多駕駛黑色小客車行經台74線東行10.8公里處時，從中間車道切到外線車道，卻不明原因先是自撞西屯匝道的護欄，再波及同向左側的1輛砂石車。

由於撞擊力道不輕，方男的右側車身嚴重毀損，鈑金凹陷一大半，方也因車禍重傷送醫開刀搶救中；砂石車劉姓駕駛未受傷，但包括車頭、車身也因碰撞受損。

由於車禍碎片遍布案發處3線道，也釀其中1線道暫時封閉，警方第一時間啟動交通快打，出動3組警力、5名員警到場疏導車流，排除事故障礙期間封閉全線車道，後於11點56分全部排除，因車流回堵長，經疏解後已恢復正常。