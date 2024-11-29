清除新北公園枯枝落葉「載去農地燃燒當肥料」 2人都判刑
劉姓男子承攬清除新北市一處公園的枯枝落葉，卻聯絡潘男載去農地燃燒後當肥料，雙雙觸法。基隆地方法院審理後，依違反廢棄物清理法，判劉男有期徒刑2年，潘男有期徒刑1年6月。全案可上訴。
判決指出，劉男承攬新北市樹林區大同公園清潔工作，並委託潘男把枯葉、枯樹枝等廢棄物，在去年9月12日下午用小貨車載到平溪，再由潘妻點火燃燒，當成農地肥料使用。新北市環保局稽查發現後報警送辦，基隆地檢署檢察官偵查後，依違反廢棄物清理法起訴劉男和潘男。
法官開庭審理時，劉男辯稱，沒有指示潘男燒廢棄物，事前他不知情，他是要潘載去交給另一家環保公司。潘男坦承受劉男委託到大同公園載運枯葉、枯樹枝，再載往平溪燃燒，他不知道枯葉、枯樹枝是廢棄物。陳姓地主種木瓜、芒果和火龍果，所以載到那塊農地燃燒。
法官指出，潘男辯稱不知道枯葉、枯樹枝是廢棄物，但潘無相關再利用許可證明，也未領有廢棄物清除、處理許可文件，焚燒處理也不符合再利用規範。現場照片還可見焚燒剩餘物還有潘收集來的鐵鋁罐等物品，自是屬於廢棄物，而該土地也非可作為廢棄物再利用堆置處所，認定違反廢棄物清理法。
潘男3年前曾非法清理生活垃圾、樹葉，被法院判刑1年，緩刑2年確定，讓法官認為，更可證明再犯本案，辯稱不知情屬畏罪卸責之詞，不足採信。
法官查出，潘男在檢方偵查時說，事前有問劉男有沒有乾淨的樹枝、樹葉，他要拿來做肥料，所以劉才會通知他清運，並沒有叫他載去另一家環保公司。劉男也在警詢中稱說，潘男有跟他說要枯葉、枯樹枝當肥料。
法官還查出，劉男和樹林區公所簽訂的勞務合約，負責清除的廢棄物包括各項廣告物、私人移置的垃圾、家具、石頭、菸蒂、狗便、雜物及枯枝落葉等。劉男與另一家環保公司簽訂的合約，則僅約定對方需處理劉男公司產出的「生活垃圾」，無「廢木材混合物」。
法官說，本案雖無證據證明劉男指示潘男焚燒處理枯葉、枯樹枝理，但可認定有將廢棄物交給潘清除及處理。潘男分2天清除40袋樹葉總量約200公斤，劉未支付薪資，僅補貼飯錢300元。劉委託潘清運大量樹葉卻不用支付薪資，顯與常理不符，可見劉是將枯葉、枯樹枝做為肥料的代價，抵充潘男的清運費用，可證劉男辯詞難以採信，判劉男2年徒刑，潘男1年6月徒刑。
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