影／小巴司機昏迷日本料理店前 樂生醫護施援手救回

有輛小型巴士昨晚行經新莊區福壽街時，司機突然昏迷並停在日料店前遭員工驚見呼救，用餐的樂生療養院中醫科徐主任和多名護理師獲悉奔出店外CPR，直到消防救護員接手送醫，及時救回司機性命；樂生醫院評鑑剛通過，又有醫護救命好事，讓全院相當振奮。

樂生療養院中醫科主任徐蔚泓受訪說，昨晚因為醫院評鑑完成，覺得大家很辛苦，所以和護理師餐敘，用餐過程中突然聽到店外有人大喊「有人昏倒了！」我們趕緊衝出店外，看到已有熱心民眾在小巴上企圖幫司機急救，但經他們評估，發現司機已無呼吸心跳，認為應讓患者平躺，將司機抬下車輪流進行CPR急救，直到數分鐘後救護車抵達，司機也逐漸恢復心跳，送醫後救回一命。

徐主任大讚，有人情味的台灣這點真的很好，碰到事情大家都會出來幫忙，除了他們醫護一行4人外，現場還有許多熱心民眾分工，幫忙維持、疏導現場交通；對於醫護施援手一事，他謙虛的說，這本來就是醫護人員舉手之勞應該做的事，並無特殊，相信任何醫護遇到此狀況，定是「立即做自己所能做的事」，不會擔心施援手反倒惹上麻煩事端，他覺得這點相當棒。

日料店李姓老闆昨晚由於目睹醫護熱血救援、司機命懸一線的急救過程，覺得很是感動，事後將用餐醫護人員輪流接力施救的整起救援件事PO在地方臉書粉專「愛新莊我是新莊人」，並連連寫下「感恩、感謝」，吸引萬餘人點讚分享並轉發。