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影／小巴司機昏迷日本料理店前 樂生醫護施援手救回

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

有輛小型巴士昨晚行經新莊區福壽街時，司機突然昏迷並停在日料店前遭員工驚見呼救，用餐的樂生療養院中醫科徐主任和多名護理師獲悉奔出店外CPR，直到消防救護員接手送醫，及時救回司機性命；樂生醫院評鑑剛通過，又有醫護救命好事，讓全院相當振奮。

樂生療養院中醫科主任徐蔚泓受訪說，昨晚因為醫院評鑑完成，覺得大家很辛苦，所以和護理師餐敘，用餐過程中突然聽到店外有人大喊「有人昏倒了！」我們趕緊衝出店外，看到已有熱心民眾在小巴上企圖幫司機急救，但經他們評估，發現司機已無呼吸心跳，認為應讓患者平躺，將司機抬下車輪流進行CPR急救，直到數分鐘後救護車抵達，司機也逐漸恢復心跳，送醫後救回一命。

徐主任大讚，有人情味的台灣這點真的很好，碰到事情大家都會出來幫忙，除了他們醫護一行4人外，現場還有許多熱心民眾分工，幫忙維持、疏導現場交通；對於醫護施援手一事，他謙虛的說，這本來就是醫護人員舉手之勞應該做的事，並無特殊，相信任何醫護遇到此狀況，定是「立即做自己所能做的事」，不會擔心施援手反倒惹上麻煩事端，他覺得這點相當棒。

日料店李姓老闆昨晚由於目睹醫護熱血救援、司機命懸一線的急救過程，覺得很是感動，事後將用餐醫護人員輪流接力施救的整起救援件事PO在地方臉書粉專「愛新莊我是新莊人」，並連連寫下「感恩、感謝」，吸引萬餘人點讚分享並轉發。

李老闆PO文說「整件事情發生在昨天11月28日晚上8點30分左右。福壽街屋台一休門口，有一台小巴司機在車上突然不醒人事，疑似心肌梗塞，當下我店內同事告知我說司機休克了！需要幫忙…剛好今晚來用餐的是徐醫生及他的三位朋友，徐醫生進來用餐的時候，就有先介紹他三位朋友分別是『台北醫院急診室護理人員』和『樂生療養院的護理人員』我不知道名字，然而今晚就是那麼剛好，店門口突然有司機休克，我馬上先告訴徐醫生有人休克！需要幫忙…徐醫生二話不說馬上衝出去連同三位護理人員一起衝出去，開始展開即刻救援，當下我真的很感動覺得台灣最美麗的風景就是人！他們的救人態度跟救人精神真的無私奉獻。」

樂生療養院中醫科主任徐蔚泓昨晚和護理師到新莊區日料店餐敘，席間聽聞小巴司機昏迷，立刻衝出店外評估後施以CPR，數分鐘後由護理師接手，直到救護車抵達。記者陳恩惠／翻攝
樂生療養院中醫科主任徐蔚泓昨晚和護理師到新莊區日料店餐敘，席間聽聞小巴司機昏迷，立刻衝出店外評估後施以CPR，數分鐘後由護理師接手，直到救護車抵達。記者陳恩惠／翻攝
樂生療養院中醫科主任徐蔚泓受訪說，見患者施援手本來就是醫護人員舉手之勞，相信任何醫護遇此狀況，定是「立即做自己所能做的事」。記者陳恩惠／翻攝
樂生療養院中醫科主任徐蔚泓受訪說，見患者施援手本來就是醫護人員舉手之勞，相信任何醫護遇此狀況，定是「立即做自己所能做的事」。記者陳恩惠／翻攝
樂生療養院中醫科主任徐蔚泓昨晚和護理師到新莊區日料店餐敘，席間聽聞小巴司機昏迷，立刻衝出店外評估後施以CPR，數分鐘後由護理師接手，直到救護車抵達。記者陳恩惠／翻攝
樂生療養院中醫科主任徐蔚泓昨晚和護理師到新莊區日料店餐敘，席間聽聞小巴司機昏迷，立刻衝出店外評估後施以CPR，數分鐘後由護理師接手，直到救護車抵達。記者陳恩惠／翻攝

主任 樂生療養院 醫生

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