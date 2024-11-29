討債追撞逼車致友人車倒地不治 國民法庭認他傷害致死判9年
洪姓男子相識50年的同姓友人，認他積欠賭博抽頭金10萬元，自前年10月起傳簡訊催討，同年11月26日趁他返鄉投票時討債，雙方互毆，友人騎機車離開，他駕車尾隨二次追撞逼車，致友人失控人車倒地而不治，他被訴殺人罪，國民法庭改以傷害致死定罪判洪9年。
洪姓男子被訴殺人罪，為今年度台南地院第一件國民法官審判案件，案經國民法庭審理，法官、國民法官及檢辯等親自到北門蚵寮派出所等處現場勘查，並就路口監視器、洪男行車記錄器及民宅、民車等錄影畫面勘驗。
檢方起訴，洪與同姓被害人相識約50年，被害人認洪曾積欠賭博抽頭金約10萬元，洪否認有此債務，但被害人曾自2022年10月19日起，多次傳簡訊方式向洪追討債務。
洪於同年11月26日回戶籍地投票，相約於友人住處前聊天，被害人騎乘機車經過該處，質問洪債務如何處理，雙方互相拉扯及互毆，互毆後被害人騎乘機車離去，洪駕車追隨在後，同日下午2時38分許，雙方停等紅燈時，發生口角。
洪二次駕車追撞被害人後，2人互相叫囂，洪駕車尾隨被害人後追逐，並在被害人機車後方逼進，致被害人失控打滑人車倒地，惟被害人經送醫後傷重不治。
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