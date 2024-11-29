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北市公車又傳事故 902追撞機車 公運處：釐清責任後開罰

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

北市光復北路和民權東路四段路口今早發生902公車追撞，初步瞭解，公車追撞前方停等紅燈的4輛機車，造成3名傷者受傷送醫。北市公運處表示，目前仍待警方釐清，若為公車司機責任，且一年內初犯，則會開罰3萬元。

公運處科長梁筠翎表示，初步瞭解為指南客運902路線行經民權東路光復北路口，駕駛長未注意車前狀況於路口紅燈時，由於沒有完全煞車，追撞前方機車事故，造成3人受傷。

梁筠翎說，目前警方仍在判定相關肇責和原因，若確定為公車司機的責任，依照開罰基準，一年內若發生三人以上的輕傷，初犯會針對業者開罰3萬元，同時，請公車業者檢討事故原因、策進作為並加強駕駛長教育訓練據了解。

由於北市近期公車事故頻傳，梁筠翎也說會加強司機員訓練措施，包含每個月例行性的召訓機制，公會近期也提出成立駕駛公車學院，會再細談訓練方式處理，以提升行車安全及服務品質。

北市902線路指南客運公車，今天早上行經松山區，從後方追撞停等的機車騎士。記者翁至成／翻攝
北市902線路指南客運公車，今天早上行經松山區，從後方追撞停等的機車騎士。記者翁至成／翻攝

北市

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