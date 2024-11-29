北市公車又傳事故 902追撞機車 公運處：釐清責任後開罰
台北市光復北路和民權東路四段路口今早發生902公車追撞，初步瞭解，公車追撞前方停等紅燈的4輛機車，造成3名傷者受傷送醫。北市公運處表示，目前仍待警方釐清，若為公車司機責任，且一年內初犯，則會開罰3萬元。
公運處科長梁筠翎表示，初步瞭解為指南客運902路線行經民權東路光復北路口，駕駛長未注意車前狀況於路口紅燈時，由於沒有完全煞車，追撞前方機車事故，造成3人受傷。
梁筠翎說，目前警方仍在判定相關肇責和原因，若確定為公車司機的責任，依照開罰基準，一年內若發生三人以上的輕傷，初犯會針對業者開罰3萬元，同時，請公車業者檢討事故原因、策進作為並加強駕駛長教育訓練據了解。
由於北市近期公車事故頻傳，梁筠翎也說會加強司機員訓練措施，包含每個月例行性的召訓機制，公會近期也提出成立駕駛公車學院，會再細談訓練方式處理，以提升行車安全及服務品質。
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