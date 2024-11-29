重罰！高速公路邊開車邊吃便當 警方：等同閉眼駕駛

國道3號七堵路段的科技執法，近日拍到1名駕駛人竟然一邊開車，雙手還捧著便當盒、拿筷子在吃飯，而且他的舊轎車根本沒有輔助駕駛功能，警方認為此舉等同於「閉眼駕駛」，嚴重危害行車安全，依法重罰，絕不寬貸。

國道公路警察局交通科科長婁自強指出，第九公路警察大隊是在檢視科技執法拍攝內容時，發現1名男子駕駛舊款轎車行經國道3號七堵路段時，左手托著免洗紙餐盒、右手拿筷子夾飯菜，邊開車邊吃便當，僅以手臂支撐方向盤。

在此情況下，駕駛人雙手未正常掌控方向盤，一旦遇到突發狀況，例如前車緊急煞車、路面異物或車流變化，幾乎不可能迅速反應，極易導致追撞或多車連環事故。

尤其國道車速動輒高達每小時90至110公里，低頭僅3秒，車輛便已行駛70至90公尺，相當於盲駕長達20層樓的距離，對自己及其他用路人構成極大威脅。

該駕駛行為違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款「以其他方式危險駕車」，將處以6千元至2萬4千元罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。

國道公路警察局強調，開車應雙手穩握方向盤、雙眼注視前方，時刻保持專注，避免任何分心行為。根據道路交通安全規則第94條，駕駛過程中應避免妨礙行車安全的行為，包括用餐、操作手機或其他干擾行駛的活動。