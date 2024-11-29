高雄兄弟檔駕小貨車老鷹谷衝沙灘玩樂 陷沙坑糗求助警

高市羅姓兄弟因嚮往茂林老鷹谷沿途美景，及多納橋下方自然形成的沙洲，昨天下午3時駕小貨車衝沙洲，結果因不諳地形，輪胎陷入沙坑動彈不得，報警求助；警方以巡邏車及纜繩，將小貨車拖離沙地，歷經30分鐘的救援，成功協助脫困。

六龜警分局指出，家住美濃的25歲羅姓男子和弟弟昨天下午3時許駕駛小貨車前往嚮往已久的茂林老鷹谷一日遊，因不熟悉地形及路況，小貨車陷入鬆軟沙灘中，車輪打滑空轉進退不得，於是報警求助。

萬山派出所所長李志能獲報，立即趕抵現場，以警用巡邏車及纜繩，將羅男受困的小貨車拖離沙地，歷時30分鐘的救援，成功協助脫困，化解虛驚。