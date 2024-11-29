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新北府中電梯墜落害骨折 事故鑑定主因今出爐

聯合報／ 記者王慧瑛李定宇／新北即時報導

新北市府上月27日在板橋府中商圈舉辦萬聖節活動，現場天橋府中遊龍景觀電梯竟發生墜落意外，55歲女子及8歲姪子受傷。板橋區公所調查結果今出爐，主因廠商未善盡維護保養責任，公所將追究責任與損害賠償。

新北市板橋區長陳奇正說，昨天第一時間事故原因出爐時，有到醫院告知家屬，讓傷者及家屬掌握事故原因，目前兩名傷者還在亞東醫院住院療養，手術也順利，公所持續有到醫院探望，也有預付醫藥費，將全力善後。

新北市府上月2在板橋府中舉辦萬聖節活動，吸引許多親子檔變裝參加派對，天橋電梯意外墜落，55歲女子與其8歲姪子受傷，女子腳部骨折、男童撕裂傷。

歷經一個月事故調查，公所今表示事故由台灣省機械技師公會鑑定，鑑定結果發現10月27日接雲梯發生三條主鋼索全部斷裂，導致車廂自2樓墜落至機坑底事件，主因接雲梯原設計牽引機驅動輪、壓輪、轉向槽輪之配置方式，直接造成主鋼索因反覆彎曲發生金屬疲勞，導致脆化現象而斷裂。

報告指出，9月份季保養檢查鋼索及10月7日、10月17日兩次維護保養，未能針對歷年鋼索發生斷絲、斷股產生變異徵兆前及時發現問題，落實保養檢查，未善盡維護保養責任。電梯零件壓輪、轉向槽輪承軸部分未見上油。車廂側調速機鋼索拉桿及煞車連桿組，年度檢查未落實上油潤滑、拉動測試。車廂上方潤滑油壺左、右各缺漏。

公所表示，後續將依鑑定報告內容，針對廠商電梯未落實維修，導致電梯墜落、民眾受傷，涉及刑事部分將相關人員移送檢方偵辦，並將鑑定報告一併提供檢調單位。也同步依法規及合約內容，追究責任與損害賠償。另召開考績會檢討行政責任。兩部電梯缺失未改善前持續停用。

板橋府中遊龍天橋電梯發生高速墜落事故，鑑定結果顯示廠商未善盡維護保養責任。本報資料照片
板橋府中遊龍天橋電梯發生高速墜落事故，鑑定結果顯示廠商未善盡維護保養責任。本報資料照片

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