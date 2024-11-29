國有珍貴木材出現烏來老街 看不出漂流木的痕跡…店家送辦
保安警察第七總隊第五大隊月前接獲通報，新北市烏來老街有店家販賣來路不明的國有貴重林木，被製成工藝品、半成品，隨即派員喬裝遊客前往查探蒐證，最近持搜索票在店內查獲一批疑似盜採的國有山材，將胡姓女子夫婦依森林法、竊盜罪嫌移送法辦。
保七第五大隊人員蒐證時，發現店家販售牟利的木材及工藝品，外觀並無明顯衝撞撕裂痕的痕跡、木塊材色也沒有被水浸呈現偏淡的現象，孔隙也無鑲嵌砂石跡象，來源顯然不是林務單位拍賣的貴重漂流木，且材質枝梢、稜角分明，研判店家販售的是從山林盜伐而來 的山材。
第五大隊會同新店警分局、林業及自然保育署新竹分署烏來工作站人員組成聯合查緝小組，11月間持法院核發的搜索票至烏來老街搜索，在胡姓女子、張姓男子夫婦經營的店內，查獲台灣肖楠48公斤、紅檜山材約80公斤，市值12萬多元，將贓物、證物查扣，全案調查後，依森林法、竊盜罪嫌將2人移送檢方偵辦。
第五大隊呼籲，民眾如果發現盜伐、濫墾等非法情事，可利用LINE帳號「山老鼠雷達站」森林盜伐通報平台，即時上傳現場照片、座標，或撥打免費「救山林專線」0800-000930通報，勇於檢舉不法，加強台灣森林巡護的量能。
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