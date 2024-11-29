快訊

歧視外師／升等審查不公又解聘 國立大學被控黑心房東

「1.7萬折扣被駭客攻擊」喜傑獅再推補償3方案！抽機票、送折扣被抓包：又在騙

疑為撿東西出意外！新北27歲女從4樓掉落2樓 緊急送醫搶救

聽新聞
0:00 / 0:00

影／講不聽！男上月匯560萬被阻詐 這次再匯230萬到警示帳戶

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名男子上月匯560萬元險被騙，員警和銀行行員及時阻詐，他前天又到台中市沙鹿區一家銀行要匯230萬元到警示帳戶，警員、行員再度勸阻。

台中63歲李姓男子前天到沙鹿區某銀行要匯款230萬元鉅款，行員檢視李男要匯入的帳戶，發現已設定為遭警示帳戶而無法辦理匯款，行員更發現李男曾於10月開立的數位帳戶，也註記曾於10月間欲匯款560萬元到警示帳戶內，遭警方及銀行共同勸阻，懷疑李男不斷遭詐騙，通報警方到場協助。

台中市清水警分局光華派出所警員林昱宏接報後趕赴銀行關懷詢問，李男說「這230萬元是投資翡翠買賣生意，是正常投資啊」，對員警的關懷並不理會，馬上向行員表示「我要取消匯款」，警員耐心勸「你知道匯的帳戶是警示帳戶嗎」「你滙的是個人數位帳戶喔，不是做生意的帳戶，如果有滙趕緊報案」，李男不悅轉頭離去，不願再多談匯款原因。

清水警分局長蔡慶星表示，曾有許多民眾遭詐騙集團「假投資」的騙術，以「養、套、殺」的方式，多次以一點點獲利出金，引誘被害人投入更多本金投資，待被害人無法再投入資金後，詐騙集團就封鎖被害人，此時才發現遭騙而索賠無門。呼籲民眾應循正當管道投資，切勿輕易相信網路投資訊息，或聽從素未謀面之人的指示提、匯款，以免掉入詐欺及洗錢的陷阱。

圖為詐騙匯款示意圖。圖／AI生成
圖為詐騙匯款示意圖。圖／AI生成

台中一名男子上月匯560萬元被員警與銀行行員阻詐，這次要匯230萬元入警示帳戶再度被勸阻。圖／警方提供
台中一名男子上月匯560萬元被員警與銀行行員阻詐，這次要匯230萬元入警示帳戶再度被勸阻。圖／警方提供

台中市 詐騙集團

延伸閱讀

一聲「老婆」婦人秒暈船…欲貸款30萬投資虛擬貨幣 警及時勸阻

政院拍板打詐2.0明年初上路 鎖定數位經濟強化「防詐」

台中沙鹿警匪槍戰？警方澄清是攻堅破門 目前未傳開槍

本土車手越來越難找 詐騙集團招募東南亞車手進軍台灣

相關新聞

新北府中電梯墜落害骨折 事故鑑定主因今出爐

新北市府上月27日在板橋府中商圈舉辦萬聖節活動，現場天橋府中遊龍景觀電梯竟發生墜落意外，55歲女子及8歲姪子受傷。板橋區...

你累了嗎？ 台中大里68歲男開車撞倒電線桿影響交通

台中市大里區今天上午發生68歲施姓男子駕駛轎車，疑因疲勞駕駛，撞倒電線桿，造成電線桿橫倒路面、電線垂落，影響交通，霧峰分...

國有珍貴木材出現烏來老街 看不出漂流木的痕跡…店家送辦

保安警察第七總隊第五大隊月前接獲通報，新北市烏來老街有店家販賣來路不明的國有貴重林木，被製成工藝品、半成品，隨即派員喬裝...

疑為撿東西出意外！新北女從四樓掉二樓平台 醫搶救中…

新北市中和區今天上午9點多發生墜樓意外，27歲女子疑為撿東西，不慎從4樓住家墜落2樓平台，警消獲報前往救援，發現女子一度...

影／講不聽！男上月匯560萬被阻詐 這次再匯230萬到警示帳戶

台中一名男子上月匯560萬元險被騙，員警和銀行行員及時阻詐，他前天又到台中市沙鹿區一家銀行要匯230萬元到警示帳戶，警員...

陸客金門旅遊突發心肌梗塞 送醫搶救不幸身亡

金門昨發生一起陸客疑因心肌梗塞猝死的憾事，一名來自廈門的陳姓男子，昨天上午抵達金門旅遊，沒多久就感覺身體不適，但僅向同行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。