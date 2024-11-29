影／講不聽！男上月匯560萬被阻詐 這次再匯230萬到警示帳戶

台中一名男子上月匯560萬元險被騙，員警和銀行行員及時阻詐，他前天又到台中市沙鹿區一家銀行要匯230萬元到警示帳戶，警員、行員再度勸阻。

台中63歲李姓男子前天到沙鹿區某銀行要匯款230萬元鉅款，行員檢視李男要匯入的帳戶，發現已設定為遭警示帳戶而無法辦理匯款，行員更發現李男曾於10月開立的數位帳戶，也註記曾於10月間欲匯款560萬元到警示帳戶內，遭警方及銀行共同勸阻，懷疑李男不斷遭詐騙，通報警方到場協助。

台中市清水警分局光華派出所警員林昱宏接報後趕赴銀行關懷詢問，李男說「這230萬元是投資翡翠買賣生意，是正常投資啊」，對員警的關懷並不理會，馬上向行員表示「我要取消匯款」，警員耐心勸「你知道匯的帳戶是警示帳戶嗎」「你滙的是個人數位帳戶喔，不是做生意的帳戶，如果有滙趕緊報案」，李男不悅轉頭離去，不願再多談匯款原因。

清水警分局長蔡慶星表示，曾有許多民眾遭詐騙集團「假投資」的騙術，以「養、套、殺」的方式，多次以一點點獲利出金，引誘被害人投入更多本金投資，待被害人無法再投入資金後，詐騙集團就封鎖被害人，此時才發現遭騙而索賠無門。呼籲民眾應循正當管道投資，切勿輕易相信網路投資訊息，或聽從素未謀面之人的指示提、匯款，以免掉入詐欺及洗錢的陷阱。 圖為詐騙匯款示意圖。圖／AI生成