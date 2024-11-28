陸客金門旅遊突發心肌梗塞 送醫搶救不幸身亡

金門今發生一起陸客疑因心肌梗塞猝死的憾事，一名來自廈門的陳姓男子，今天上午抵達金門旅遊，沒多久就感覺身體不適，但僅向同行妻子透露後服用了心血管疾病藥物，隨即繼續旅程，沒想到下午昏倒送醫，並在送醫途中病情惡化，送醫搶救無效於19時20分宣告死亡。

這名陳姓男子，年約66歲，他今天上午與妻子、友人參加旅遊團來金門，一行共20人，他上午就感到身體不適，但僅服藥後，就繼續旅程。

下午17時許，陳男與團員遊覽至金城車站附近時，身體不適加劇，他計畫至附近診所就醫，因內急先行至廁所，不料在廁所內突然倒地，後來有人協助通報消防局救護。

據了解，救護車在18時許將他接上車，剛開始意識還算清楚，沒想到在距離醫院僅剩100公尺時，意識開始模糊，病情迅速惡化，到院持續搶救，陳男最終於在晚間7時20分宣告不治。

金城警分局接獲金門醫院通報後，派員前往處理。目前陳男遺體暫時存放於金門醫院，金城警方表示，後續將報請金門地檢署檢察官進行刑事相驗，以確定死因是否如初判為心肌梗塞。